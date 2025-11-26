Логотип РИА URA.RU
ЖКУ в Тюменской области подорожают сильнее, чем в других регионах

Стоимость ЖКУ в Тюменской области поднимается до 17,2% с октября 2026 года
26 ноября 2025 в 16:39
В Тюменской области подорожают услуги ЖКХ

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Тюменская область вошла в топ-5 регионов, где сильнее всего подорожают услуги ЖКУ в 2026 году. Это следует из перечня правительства РФ, где перечислены регионы и предельные значения индексации стоимости. Исходя из распоряжения правительства, местные власти смогут поднять цену на ЖКХ могут до 17,2% с первого октября 2026 года. 

На первом месте топа Ставропольский край (22%). Следом Дагестан (19,7%), Тамбовская область (17,5%), Тюменская область (17,2%) и Северная Осетия (16,3%).

Меньше всего тарифы с 1 октября увеличатся в республике Хакасия, Чукотском автономном округе, республике Бурятия, Кировской и Сахалинской областях. 

В последний раз индексация в Тюменской области была 1 июля. Тогда предельный размер индексации на ЖКУ составил 13%

