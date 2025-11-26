ЖКУ в Тюменской области подорожают сильнее, чем в других регионах

Тюменская область вошла в топ-5 регионов, где сильнее всего подорожают услуги ЖКУ в 2026 году. Это следует из перечня правительства РФ, где перечислены регионы и предельные значения индексации стоимости. Исходя из распоряжения правительства, местные власти смогут поднять цену на ЖКХ могут до 17,2% с первого октября 2026 года.