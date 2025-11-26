Белгородские регионы подверглись массированным атакам ВСУ
Срочная новость
Фото: © URA.RU
В результате очередных атак на Белгородскую область со стороны ВСУ пострадали три человека. На окраине села Доброивановка FPV-дрон атаковал автомобиль. Пострадавшая женщина с баротравмой и множественными осколочными ранениями рук и грудной клетки доставлена бригадой скорой помощи в городскую больницу №2 Белгорода. На автодороге Головчино — Грайворон произошел взрыв дрона, в результате которого сотрудник МЧС получил баротравму. Кроме того, артобстрел был совершен по селу Гора-Подол. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
