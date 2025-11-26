Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

Белгородские регионы подверглись массированным атакам ВСУ

26 ноября 2025 в 23:53
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Срочная новость , заглушка, ура ру, Срочная новость

Срочная новость

Фото: © URA.RU

В результате очередных атак на Белгородскую область со стороны ВСУ пострадали три человека. На окраине села Доброивановка FPV-дрон атаковал автомобиль. Пострадавшая женщина с баротравмой и множественными осколочными ранениями рук и грудной клетки доставлена бригадой скорой помощи в городскую больницу №2 Белгорода. На автодороге Головчино — Грайворон произошел взрыв дрона, в результате которого сотрудник МЧС получил баротравму. Кроме того, артобстрел был совершен по селу Гора-Подол. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал