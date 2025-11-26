Чувашия начала восстанавливаться после атаки ВСУ

В Чебоксарах сделали новые стекла после атаки БПЛА Фото: Илья Московец © URA.RU

В Чебоксарах после атаки БПЛА завершены обходы жителей поврежденных домов. Врио главы города Станислав Трофимов сообщил в своем telegram-канале, что замеры окон завершены, а первая партия стекол уже изготовлена и устанавливается.

«Специальные комиссии завершили работу по обходу жителей пострадавших домов, замеры окон завершены... Параллельно ведется восстановление коммуникаций и вентиляционных каналов: ремонтируем оптоволоконные сети и инженерные системы», — сообщил Трофимов. По его словам, комиссии тщательно осмотрели каждое помещение, чтобы определить объем необходимых работ — требуется ли полная замена рам или достаточно обновить стекла.

Предприятие приостановило основную деятельность, чтобы срочно застеклить поврежденные дома. По данным властей, в результате атаки БПЛА пострадали два человека, зафиксированы повреждения в двух жилых домах. Ранее власти сообщили о создании четырех специальных комиссий для обследования жилищного фонда и оценки ущерба.

