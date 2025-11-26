ВСУ нанесли удары по гражданской инфраструктуре Белгородской области
ВСУ совершили очередные атаки на Белгородскую область
Белгородская область вновь подверглась обстрелам и атакам ВСУ с воздуха. В результате инцидентов пострадали три человека. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков,
«В Грайворонском округе беспилотник атаковал автомобиль на окраине села Доброивановка. Женщина с баротравмой и осколочными ранениями была доставлена в больницу Белгорода, а ее машина сгорела. На той же территории при детонации другого дрона о дорогу баротравму получил сотрудник МЧС, который также госпитализирован. Еще один мужчина обратился за медпомощью после атаки дрона в Шебекино, но был отпущен на амбулаторное лечение», -написал Гладков в своем telegram-канале.
Кроме того, село Гора-Подол оказалось под артобстрелом. Снаряды повредили два социальных объекта, коммерческое здание и четыре частных дома, выбив окна и повредив кровли. В других населенных пунктах дроны атаковали хозяйственные постройки, частные дома и коммерческий объект, вызывая разрушения и пожары. Губернатор отметил, что информация о последствиях нападений уточняется.
Ранее в селе Ясные Зори Белгородской области дрон ВСУ атаковал автомобиль, в результате пострадал водитель. Врачи диагностировали у мужчины баротравму и поверхностные осколочные ранения лица.
