ВСУ нанесли удары по гражданской инфраструктуре Белгородской области

ВСУ совершили очередные атаки на Белгородскую область Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Белгородская область вновь подверглась обстрелам и атакам ВСУ с воздуха. В результате инцидентов пострадали три человека. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков,

«В Грайворонском округе беспилотник атаковал автомобиль на окраине села Доброивановка. Женщина с баротравмой и осколочными ранениями была доставлена в больницу Белгорода, а ее машина сгорела. На той же территории при детонации другого дрона о дорогу баротравму получил сотрудник МЧС, который также госпитализирован. Еще один мужчина обратился за медпомощью после атаки дрона в Шебекино, но был отпущен на амбулаторное лечение», -написал Гладков в своем telegram-канале.

Кроме того, село Гора-Подол оказалось под артобстрелом. Снаряды повредили два социальных объекта, коммерческое здание и четыре частных дома, выбив окна и повредив кровли. В других населенных пунктах дроны атаковали хозяйственные постройки, частные дома и коммерческий объект, вызывая разрушения и пожары. Губернатор отметил, что информация о последствиях нападений уточняется.

