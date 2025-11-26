«Это не произвол»: адвокат объяснил, почему у Батрутдинова изымают недвижимость

Тимур Батрутдинов — российский комедийный актер и телеведущий Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Бабушкинский районный суд Москвы рассмотрит иск департамента городского имущества столицы об изъятии недвижимости у известного комика и телеведущего Тимура Батрутдинова. Имущество планируют изъять в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ). Несмотря на то, что процедура законна, артист практически не имеет шансов сохранить собственность — речь пойдет лишь о размере компенсации. О правовых аспектах дела URA.RU рассказал адвокат Сергей Подлесных — подробнее в материале.

Батрутдинов попал под программу КРТ

Департамент городского имущества Москвы подал иск сразу к нескольким ответчикам, среди которых значится и артист Тимур Батрутдинов. Как сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции, ДГИ просит изъять для государственных нужд недвижимое имущество, которое находится в границах территории, где планируют проводить комплексное развитие.

Конкретный адрес объекта и его характеристики в официальных сообщениях не раскрываются. Однако сам факт подачи иска означает, что недвижимость комика оказалась в зоне реализации одной из крупнейших градостроительных программ столицы.

Что такое КРТ и почему это законно

Адвокат Сергей Подлесных объяснил суть происходящего. Комплексное развитие территорий — это градостроительный инструмент, позволяющий региональным и муниципальным властям обновлять застроенные, но уже устаревшие или неэффективно используемые территории.

«Программа пришла на смену реновации и имеет более широкий охват», — отметил юрист.

КРТ регулируется Градостроительным кодексом Российской Федерации, в частности главой 10. В рамках этой программы власти могут принимать решения о сносе старой застройки, включая неаварийное жилье и нежилые объекты, и строительстве на этом месте современных жилых комплексов, объектов социальной инфраструктуры и деловых центров.

По словам Подлесных, сам по себе иск об изъятии имущества для государственных нужд в рамках КРТ является законной процедурой.

«Государство имеет право принудительно изымать частную собственность, в том числе земельные участки и здания, при соблюдении двух главных условий, установленных Конституцией РФ и Градостроительным кодексом», — пояснил адвокат.

Первое условие — изъятие осуществляется для государственных или муниципальных нужд, в данном случае для реализации программы КРТ. Второе — собственнику предоставляется предварительное и равноценное возмещение в виде выкупной цены или другого имущества.

«Таким образом, действия ДГИ не являются произволом, а представляют собой предусмотренный законом механизм. Спор в суде будет идти не о праве государства на изъятие, а о размере компенсации», — резюмировал Сергей Подлесных.

Почему дело Батрутдинова дошло до суда

Подача иска в Бабушкинский суд свидетельствует о том, что департамент городского имущества уже принял решение о КРТ в отношении территории, где находится имущество комика, и включил его в границы этой территории. Адвокат отметил, что, если дошло до суда, то процесс переговоров о добровольном выкупе не увенчался успехом.

«Законодательство требует от властей сначала направить собственнику проект соглашения об изъятии и выкупе. Только если в течение установленного срока, как правило 90 дней, соглашение не подписано, ДГИ вправе обратиться в суд с требованием о принудительном изъятии», — объяснил Подлесных.

Таким образом, до обращения в суд власти пытались договориться с Батрутдиновым и другими собственниками мирным путем, предлагая выкупную цену. Однако стороны не смогли прийти к согласию, вероятнее всего, из-за разногласий по поводу стоимости объекта.

Какие последствия ждут собственника

По мнению адвоката, решение суда с высокой вероятностью будет в пользу департамента городского имущества.

«Изъятие для государственных нужд по программе КРТ признается приоритетом», — подчеркнул Сергей Подлесных.

Это означает, что Тимур Батрутдинов практически не имеет шансов сохранить недвижимость. Главная задача его адвокатов теперь — добиться максимально высокой и справедливой компенсации, то есть выкупной цены.

«Суд обязан назначить судебную экспертизу для оценки рыночной стоимости имущества на дату, предшествующую изъятию. Истец и ответчик могут предоставить свои экспертные заключения, но решающим будет заключение судебного эксперта», — пояснил юрист.

С момента вступления решения суда в силу собственник обязан передать имущество, а департамент городского имущества — перечислить деньги. Если собственник откажется передать имущество после получения компенсации, власти вправе применить механизмы принудительного исполнения.

Главный риск — заниженная оценка

Адвокат Подлесных обратил внимание на основную опасность, с которой может столкнуться Батрутдинов в ходе судебного разбирательства.

«Самый большой риск — это заниженная оценка. Нередко начальная сумма, предложенная властями, не соответствует рыночной цене. Ключ к успеху — высококачественная экспертиза», — предупредил специалист.

Именно поэтому основная борьба развернется вокруг определения справедливой стоимости недвижимости. Сторона ответчика может заказать независимую оценку и представить ее в качестве доказательства, оспаривая заниженные, по их мнению, расчеты департамента.