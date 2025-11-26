Логотип РИА URA.RU
В Ростовской области ВСУ атаковали Таганрог и поселок Дмитриадовский

27 ноября 2025 в 00:07
Фото: © URA.RU

В юго-западной части Ростовской области были зафиксированы попытки воздушной атаки. Силы противовоздушной обороны успешно отразили атаку: беспилотные летательные аппараты были уничтожены и подавлены в Таганроге и Неклиновском районе. В результате падения БПЛА в поселке Дмитриадовский пострадала кровля одного из частных домов. Жительница поселка получила травмы от осколков стекла, медицинская помощь была оказана ей на месте. Об этом заявил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

