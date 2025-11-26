В Ростовской области ВСУ атаковали Таганрог и поселок Дмитриадовский
Срочная новость
Фото: © URA.RU
В юго-западной части Ростовской области были зафиксированы попытки воздушной атаки. Силы противовоздушной обороны успешно отразили атаку: беспилотные летательные аппараты были уничтожены и подавлены в Таганроге и Неклиновском районе. В результате падения БПЛА в поселке Дмитриадовский пострадала кровля одного из частных домов. Жительница поселка получила травмы от осколков стекла, медицинская помощь была оказана ей на месте. Об этом заявил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.