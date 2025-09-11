Россияне перешли на растительные аналоги из-за роста цен на сливочное масло

Розничные продажи сливочного масла в России в натуральном выражении за январь—июль 2025 года сократились на 14,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Для сравнения: в январе—июле 2024 года снижение составляло лишь 2,1%. Это следует из данных аналитической компании «Нильсен».
Как передает «Коммерсант», исследовательская компания NTech также зафиксировала сокращение продаж масла на 9% за последние 12 месяцев. Эксперты отмечают, что ключевой причиной падения спроса стало резкое подорожание продукта. По информации Росстата, в начале сентября 2025 года средняя стоимость сливочного масла достигла 1,2 тысячи рублей за килограмм, что на 38% выше, чем в январе 2024 года. В целом продукты питания за этот же период подорожали на 12,3%. В компании T-Pay отмечают, что средняя цена одной пачки масла в январе—августе 2025 года составила 231 рубль, что также на 38% выше год к году.
На рост цен повлияли сразу несколько факторов. Заместитель председателя правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов сообщил, что только затраты на сырое молоко за год выросли на 23,1%. К этому добавились расходы на логистику, складские услуги и ингредиенты. Подорожание сливочного масла наблюдается и на мировом рынке, в том числе в Беларуси — одном из ключевых поставщиков продукта в Россию. По оценке «Союзмолока», дополнительное давление на стоимость масла оказывает снижение рентабельности производства сухого обезжиренного молока. Тем не менее, рентабельность производства самого сливочного масла в России за январь—июнь 2025 года составила 3,6%, что на 2,84 процентного пункта выше, чем годом ранее.
Высокая стоимость сливочного масла вынудила многих россиян искать более доступные альтернативы. Среди них — маргарин и другие растительные жиры. По данным «Нильсен», с января по июль 2025 года продажи маргарина в натуральном выражении выросли на 0,3% год к году. Дополнительно увеличились и импортные поставки аналогичных продуктов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.