От плетей до расстрелов: станет ли Россия перенимать мировой опыт смертной казни за коррупцию

Жесткие антикоррупционные меры, включая смертную казнь, активно обсуждаются в России. В то время как одни политики, как руководитель проектов партии «Единая Россия» Илья Медведев, считают неприменимым для РФ китайский опыт, другие, включая экс-министра МВД Анатолия Куликова, выступают за высшую меру за взятки в особо крупных размерах. О том, как с коррупцией борются в разных странах мира в материале URA.RU.

Инициатива о введении смертной казни

В Свердловской области прозвучало предложение о введении смертной казни за коррупцию. С таким заявлением выступил первый заместитель руководителя аппарата губернатора региона Вадим Дубичев.

Он отметил, что, хотя смертная казнь в России в целом считается неприемлемой, могут существовать исключения — например, военные преступления, совершенные в военное время. По его словам, бывают случаи, когда общество воспринимает применение высшей меры наказания как оправданное: в частности, при геноциде или коррупции в особо крупных размерах, а также при других тяжких преступлениях. Дубичев подчеркнул, что этот вопрос, безусловно, требует обсуждения.

Он также напомнил, что в 1990-е годы в России исторически преобладало число сторонников смертной казни в особых случаях по сравнению с ее противниками. По мнению Дубичева, решение по данному вопросу должно приниматься с участием всех ветвей власти.

Мнение экс-главы МВД

Экс-министр внутренних дел России Анатолий Куликов в интервью НСН заявил, что коррупция в крупных размерах должна караться крайне сурово — вплоть до смертной казни. По его мнению, полностью искоренить такие преступления невозможно, но можно сократить их до социально приемлемого уровня.

«Я выступаю за смертную казнь за крупные взятки. Отсутствие жесткой ответственности увеличивает количество коррупционеров, наглеющих все больше и больше», — подчеркнул Куликов, передает News.ru. Он также отметил, что специальная военная операция (СВО) способствовала выявлению множества коррупционеров — как тех, кто скрылся за границей, так и тех, кто в настоящее время отбывает наказание в тюрьме за получение взяток. По словам Куликова, воровство в особо крупных размерах наносит серьезный ущерб авторитету как армии, так и государства в целом.

Мнение россиян

Портал Life.ru провел опрос среди своих читателей, чтобы узнать, какие меры, по их мнению, могли бы наиболее эффективно противодействовать коррупции и злоупотреблению властью со стороны чиновников. Ответы оказались весьма радикальными: участники опроса предложили ввести в «кодекс чиновника» такие меры, как смертная казнь за хищения, полный запрет на использование спецсигналов и иных привилегий, а также значительное сокращение зарплат до уровня среднего дохода по стране. Кроме того, некоторые респонденты высказались за то, чтобы чиновники получали медицинскую помощь в обычных больницах, а их дети учились исключительно в государственных школах.

Ситуация в странах Востока

В странах Востока коррупция традиционно карается крайне жестко — от телесных наказаний до смертной казни. Местные власти полагают, что главный способ сдерживания чиновников — страх перед суровым наказанием.

Иран

Иран применяет наказания по шариату: плети, ампутации и даже побивание камнями. В 2016 году бывшего генпрокурора Тегерана приговорили к 135 ударам кнута за растрату бюджетных средств и халатность. В 2018 году 16 бывших сотрудников Центробанка получили публичную порку за взятки на 3,5 миллиона долларов. Также в стране используется специальный аппарат для отсечения пальцев у воров.

Саудовская Аравия

Саудовская Аравия, несмотря на шариатскую основу права, избегает публичных казней из-за внешнеполитических соображений. В 2017 году наследный принц Мухаммед ибн Салман устроил «антикоррупционную чистку» в отеле «Ритц-Карлтон» в Эр-Рияде, где под арестом оказались сотни членов элиты. По сообщениям, несговорчивых допрашивали с применением пыток. В итоге в казну вернули 107 миллиардов долларов.

Северная Корея и Вьетнам

В азиатских странах Вьетнаме и Северной Кореи предпочитают тайные расстрелы. После прихода к власти Ким Чен Ына число казней за коррупцию выросло — среди жертв были генералы, дипломаты и даже родственники лидера, передает Life.ru. Во Вьетнаме в 2014 году за хищение 25 миллионов долларов из Агрибанка казнили двух высокопоставленных чиновников.

Боливия

Хотя в Латинской Америке за коррупцию нередко сажают даже бывших президентов — как, например, бразильца Лулу да Силву, — в Боливии местные жители предпочитают самосуд. В городе Какьявири мэра Бруно Алвареса, уличенного в незаконном обогащении, заставили пройти по улицам в женском платье под насмешки разгневанных избирателей.

Китай

Китай демонстрирует системный подход: с 2012 года к ответственности привлечено более 1,3 млн чиновников. Их делят на «тигров» (высокопоставленных), «лис» (выводящих деньги за границу) и «мух» (мелких взяточников). Хотя казнят редко — за все время правления лидера Китая Си Цзиньпина смертную казнь получил лишь один вице-мэр за хищение 160 миллионов долларов, — антикоррупционные меры стали частью государственной политики и даже культуры: на ТВ регулярно идут сериалы о разоблачении казнокрадов.

Ситуация на Западе

В странах Запада люди все меньше прибегают к жестоким мерам наказания. Здесь основной мерой пресечения являются штрафы и лишение свободы. Дела с коррумпированностью деятелей подвергаются общественной огласке.

США

Американское законодательство — одно из самых жестких в мире. За подкуп должностных лиц предусмотрены штрафы в тройном размере взятки и до 15 лет тюрьмы. За «чаевые» за законные действия — до двух лет лишения свободы. Особое внимание уделяется банковскому сектору: даже дарение ссуды инспектору без доказательства встречных услуг влечет до года тюрьмы. Подкуп сотрудников федеральной банковской системы может повлечь штраф до 1 млн долларов или до 30 лет заключения.

Канада

Согласно уголовному законодательству Канады, чиновник суда или законодательного органа, согласившийся получить материальные или иные блага в обмен на действие или бездействие по службе, может быть приговорен к тюремному заключению сроком до 14 лет. Такое же наказание применяется к полицейским комиссарам и другим должностным лицам в сфере правосудия, которые за вознаграждение соглашаются повлиять на ход судебного процесса или скрыть преступника.

Франция

Во Франции за взяточничество предусмотрены строгие наказания: руководители и сотрудники коммерческих или промышленных компаний могут получить до семи лет тюрьмы, а государственные должностные лица — до 10 лет. Кроме того, французское законодательство полностью запрещает чиновникам принимать любые подарки — независимо от их стоимости. Нарушение этого запрета грозит тюремным заключением от двух до 10 лет или значительным штрафом. За злоупотребление служебными полномочиями полагается до пяти лет лишения свободы и штраф, а если такие действия повлекли реальные последствия, наказание удваивается.

Германия

В Германии подкуп должностного лица карается штрафом или тюремным заключением до трех лет. Если речь идет о судье или арбитре, наказание усиливается — до пяти лет лишения свободы.

Если взятка связана с нарушением служебных обязанностей, срок составляет от шести месяцев до пяти лет (в менее тяжких случаях — до трех лет или штраф). Для судей и третейских судей такие действия наказываются еще строже — от одного года до 10 лет тюрьмы, а в смягченных случаях — от шести месяцев до пяти лет.

Великобритания

В Великобритании борьба с коррупцией регулируется законами 1889, 1906 и 1916 годов. Уже одно получение или согласие на получение взятки (включая подарки и ссуды) в обмен на служебные действия карается тюремным заключением, штрафом и дисквалификацией на семь лет; при рецидиве — пожизненным запретом занимать госдолжности и лишением пенсии, сообщает РИА Новости.