В Пензенской области беспилотник атаковал здание

В Тамале фрагменты беспилотного летательного аппарата упали на крышу заброшенного одноэтажного здания, которое не эксплуатируется уже несколько лет. Из-за возникшей взрывной волны в расположенном неподалеку многоквартирном доме были повреждены оконные стекла. В настоящее время место происшествия оцеплено. По предварительным данным никто не пострадал. Об этом сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.