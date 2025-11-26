В Пензенской области беспилотник атаковал здание
27 ноября 2025 в 04:41
Срочная новость
Фото: © URA.RU
В Тамале фрагменты беспилотного летательного аппарата упали на крышу заброшенного одноэтажного здания, которое не эксплуатируется уже несколько лет. Из-за возникшей взрывной волны в расположенном неподалеку многоквартирном доме были повреждены оконные стекла. В настоящее время место происшествия оцеплено. По предварительным данным никто не пострадал. Об этом сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.
Подписаться
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
Комментарии (0)
Комментариев нет
Следующий материал