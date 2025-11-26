Логотип РИА URA.RU
В Пензенской области беспилотник атаковал здание

27 ноября 2025 в 04:41
Фото: © URA.RU

В Тамале фрагменты беспилотного летательного аппарата упали на крышу заброшенного одноэтажного здания, которое не эксплуатируется уже несколько лет. Из-за возникшей взрывной волны в расположенном неподалеку многоквартирном доме были повреждены оконные стекла. В настоящее время место происшествия оцеплено. По предварительным данным никто не пострадал. Об этом сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

