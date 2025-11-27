В честь Овечкина в США устроили масштабную церемонию

«Вашингтон» торжественно поздравил Овечкина с историческими достижениями Фото: Роман Наумов © URA.RU

В Соединенных Штатах перед хоккейным матчем состоялась торжественная акция, посвященная российскому нападающему Александру Овечкину. Клуб «Вашингтон» организовал мероприятие, чтобы отметить выдающиеся статистические достижения своего капитана. Об этом сообщают СМИ.

«Вашингтон» перед матчем с «Виннипегом» чествовал Александра Михайловича и ярко поздравил российского хоккеиста с достижением отметок в 1500 матчей и 900 голов за карьеру в чемпионатах НХЛ. Легенде мирового спорта аплодировали стоя», — передает РИА Новости Спорт в своем telegram-канале.

В ходе предматчевого мероприятия было особо подчеркнуто, что российский спортсмен преодолел знаковые рубежи в своей профессиональной карьере. Публика на арене выразила свое восхищение достижениями хоккеиста бурными овациями.

