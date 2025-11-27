Логотип РИА URA.RU
Банки неожиданно начали повышать проценты по вкладам

27 ноября 2025 в 05:30
Ряд банков объявил о повышении доходности по вкладам

Фото: Анна Майорова © URA.RU

Во второй декаде ноября 2025 года средняя максимальная ставка по депозитам в ведущих банках выросла до 15,5% годовых. Это первый рост показателя с января текущего года. Эксперты связывают рост ставок с замедлением снижения ключевой ставки ЦБ и борьбой банков за вкладчиков.

«Ряд банков объявил о повышении доходности по вкладам на срок от трех до шести месяцев. Так, Московский кредитный банк поднял ставку до 19% годовых, Совкомбанк — до 18,5% годовых, МТС-банк и банк „Дом.РФ“ — до 16,5% годовых, Т-Банк, Газпромбанк, ПСБ — до 16–16,2% годовых. В Т-Банке отметили, что новогодняя пора традиционно сопровождается незначительным ростом ставок», — сообщает «Коммерсант».

По данным Банка России, средняя максимальная ставка по рублевым вкладам в десяти крупнейших банках выросла на 0,18 п. п. по сравнению с началом месяца. При этом ставки по депозитам на срок от 91 до 180 дней увеличились на 0,34 п. п., до 15,1% годовых, а ставки по вкладам до 90 дней остались на уровне около 14,8% годовых. Ставки по депозитам свыше полугода продолжили снижаться.

Рост ставок по депозитам наблюдается после заседания Центробанка РФ по ключевой ставке. По данным финансового маркетплейса «Финуслуги», средняя доходность по вкладам в топ-20 банках выросла почти на всех сроках — от полугода до трех лет. При этом ранее аналитик Банки.ру отмечала, что более 70% спроса приходится на вклады сроком до полугода, а наибольшую популярность имеют трехмесячные депозиты.

