Общество

За читы в онлайн-играх в России готовятся серьезно наказывать

27 ноября 2025 в 05:28
За читы в киберспорте будут предполагаться административные штрафа

Фото: Роман Наумов © URA.RU

В России планируют ввести административную ответственность за использование читов в киберспорте. Депутаты Госдумы предложили наказывать нарушителей штрафами до 30 тысяч рублей

«Раньше киберспорт воспринимался лишь как развлечение, а сегодня это полноценная индустрия с миллионами активных участников и крупным бизнесом. Доверие — ключевой элемент: зрители должны быть уверены, что победу одержал тот, у кого лучше стратегия и реакция, а не кто применил читы», — отметил сенатор Артем Шейкин. Его слова приводит «Известия».

Инициатива направлена на укрепление доверия к киберспорту как к индустрии и привлечение инвесторов и спонсоров. По данным экспертов, около 80% геймеров используют читерский софт, что вредит репутации отрасли.

Помимо штрафов, для обеспечения справедливости необходимы четкие правила: порядок фиксации нарушений, проведение проверок, защита прав спортсменов и возможность подачи апелляций. Остаются нерешенными и другие вопросы: например, какие критерии будут использоваться для определения читерских программ, чтобы под это определение не попали стандартные технические средства, используемые в спорте.

Инициатива ввести административную ответственность за использование читов в киберспорте вписывается в общий тренд на ужесточение регулирования интернет-пространства в России. Ранее были предложены законопроекты о штрафах за использование иностранных сервисов авторизации, распространение фейковой информации, поиск экстремистских материалов, рекламу VPN и другие нарушения, а также об увеличении штрафов за размещение рекламы в запрещенных соцсетях.

