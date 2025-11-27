За читы в онлайн-играх в России готовятся серьезно наказывать

За читы в киберспорте будут предполагаться административные штрафа Фото: Роман Наумов © URA.RU

В России планируют ввести административную ответственность за использование читов в киберспорте. Депутаты Госдумы предложили наказывать нарушителей штрафами до 30 тысяч рублей

«Раньше киберспорт воспринимался лишь как развлечение, а сегодня это полноценная индустрия с миллионами активных участников и крупным бизнесом. Доверие — ключевой элемент: зрители должны быть уверены, что победу одержал тот, у кого лучше стратегия и реакция, а не кто применил читы», — отметил сенатор Артем Шейкин. Его слова приводит «Известия».

Инициатива направлена на укрепление доверия к киберспорту как к индустрии и привлечение инвесторов и спонсоров. По данным экспертов, около 80% геймеров используют читерский софт, что вредит репутации отрасли.

Помимо штрафов, для обеспечения справедливости необходимы четкие правила: порядок фиксации нарушений, проведение проверок, защита прав спортсменов и возможность подачи апелляций. Остаются нерешенными и другие вопросы: например, какие критерии будут использоваться для определения читерских программ, чтобы под это определение не попали стандартные технические средства, используемые в спорте.