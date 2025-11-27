Один из арт-объектов появился на улице Цвиллинга Фото: Александр Непогодин © URA.RU

В Челябинске еще шесть арт-шкафов на проспектах Ленина и Победы, улицах Кирова и Цвиллинга украсили город. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

«Яркий финал: последние в этом году шесть арт-шкафов украсили улицы города. Они расположены на улице Цвиллинга около мемориала „Вечный огонь“, на улице Пушкина, 64 возле одноименного кинотеатра, на проспекте Ленина, 86 (напротив ТК „Курчатов“), на пересечении проспекта Победы и улицы Кирова, также на пересечении проспекта Ленина и Свердловского проспекта», — сообщила пресс-служба мэрии в telegram-канале.

30 инженерных шкафов в Челябинске были преображены в рамках проекта «Город в красках», который проводился с мая по ноябрь. Шкафы преобразились совместными усилиями учащихся и педагогов ДХШИ имени Аристова. Именно эта Детская школа искусств стала центром вдохновения.

Продолжение после рекламы

В Челябинске ранее рекламщики испортили один из арт-объектов около ДК Железнодорожников. На новый шкаф они наклеили рекламу концерта Елены Ваенги. Нарушителей оперативно задержали. Их обязали выплатить штраф в размере 10 тысяч рублей. Сам арт-объект юные художники восстановили.