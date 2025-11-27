На челябинской границе пресекли попытку вывезти в Казахстан лошадей
Аграрий из Варненского округа хотел переправить лошадей в Казахстан для убоя
Фото: Илья Московец © URA.RU
На челябинском участке границы Россельхознадзор остановил вывоз лошадей в Казахстан. Как URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального управления ведомства, животных везли для убоя.
«В пункте предварительного уведомления „Николаевка“ пресекли вывоз двух лошадей. Животных, предназначенных для убоя, планировали вывезти из Варненского округа в Туркестанскую область Казахстана», — заявили URA.RU в контролирующем органе.
Причиной задержания животных стало отсутствие у бизнесмена необходимой аттестации. Согласно данным реестра предприятий Таможенного союза, предприниматель не был аттестован на право вывоза живых животных.
Также выявили серьезные нарушения в оформлении ветеринарных сопроводительных документов. Их оформили за день до вывоза животных, хотя сделать это следовало после рождения лошадей в 2019 и 2022 годах.
В настоящее время решается вопрос о привлечении собственника животных к административной ответственности. Нарушителю грозит штраф за нарушение правил карантина животных.
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!