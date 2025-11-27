На челябинской границе пресекли попытку вывезти в Казахстан лошадей

Аграрий из Варненского округа хотел переправить лошадей в Казахстан для убоя Фото: Илья Московец © URA.RU

На челябинском участке границы Россельхознадзор остановил вывоз лошадей в Казахстан. Как URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального управления ведомства, животных везли для убоя.

«В пункте предварительного уведомления „Николаевка“ пресекли вывоз двух лошадей. Животных, предназначенных для убоя, планировали вывезти из Варненского округа в Туркестанскую область Казахстана», — заявили URA.RU в контролирующем органе.

Причиной задержания животных стало отсутствие у бизнесмена необходимой аттестации. Согласно данным реестра предприятий Таможенного союза, предприниматель не был аттестован на право вывоза живых животных.

Продолжение после рекламы

Также выявили серьезные нарушения в оформлении ветеринарных сопроводительных документов. Их оформили за день до вывоза животных, хотя сделать это следовало после рождения лошадей в 2019 и 2022 годах.