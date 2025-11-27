Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Происшествия

На челябинской границе пресекли попытку вывезти в Казахстан лошадей

27 ноября 2025 в 11:13
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Аграрий из Варненского округа хотел переправить лошадей в Казахстан для убоя

Аграрий из Варненского округа хотел переправить лошадей в Казахстан для убоя

Фото: Илья Московец © URA.RU

На челябинском участке границы Россельхознадзор остановил вывоз лошадей в Казахстан. Как URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального управления ведомства, животных везли для убоя.

«В пункте предварительного уведомления „Николаевка“ пресекли вывоз двух лошадей. Животных, предназначенных для убоя, планировали вывезти из Варненского округа в Туркестанскую область Казахстана», — заявили URA.RU в контролирующем органе.

Причиной задержания животных стало отсутствие у бизнесмена необходимой аттестации. Согласно данным реестра предприятий Таможенного союза, предприниматель не был аттестован на право вывоза живых животных.

Продолжение после рекламы

Также выявили серьезные нарушения в оформлении ветеринарных сопроводительных документов. Их оформили за день до вывоза животных, хотя сделать это следовало после рождения лошадей в 2019 и 2022 годах.

В настоящее время решается вопрос о привлечении собственника животных к административной ответственности. Нарушителю грозит штраф за нарушение правил карантина животных.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал