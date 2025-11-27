Логотип РИА URA.RU
В Челябинске продается пивоварня, где покупали пиво фанаты «Трактора»

27 ноября 2025 в 05:55
Пивоварню «Мелиот» выставили за 10 млн рублей

Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Челябинске выставлена на продажу пивоварня «Мелиот», известная тем, что возле нее традиционно собирались болельщики хоккейного клуба «Трактор» после домашних матчей. Пивоварня расположена рядом с ледовой ареной и за нее собственник просит 10 млн рублей. Информация о продаже бизнеса опубликована на интернет-доске объявлений.

«Продается полностью укомплектованный пивоваренный завод по производству нефильтрованного пива. Производственные мощности предприятия составляют 32 100 декалитров в год по варке и 23 740,7 декалитров по дображиваю. В комплектацию входит собственный розничный магазин. Стоимость 10 млн рублей», — следует из объявления на «Авито».

Пивоварня находится по улице Салавата Юлаева, 17Г. Сервис «Яндекс. Карты» указывает, что пивоварня «Мелиот» больше не работает. 

Деятельность пивоварни на данный момент приостановлена

Фото: скрин с сервиса «Яндекс. Карты»

