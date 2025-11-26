Тренер «Трактор» Рише превзошел своего предшественника Гру

Под руководством Рише «Трактору» удалось впервые за долгое время выиграть у «Шанхай Дрэгонс» Фото: Павел Сидоров © URA.RU

В сегодняшнем матче с «Шанхай Дрэгонс» и.о. главного тренера «Трактор» Рафаэль Рише смог превзойти своего предшественника Бену Гру. Об этом наставник «Трактора» признался во время послематчевой пресс-конференции, передает корреспондент URA.RU.

«Сразу после матча мне сказали, что это самая крупная победа трактора в КХЛ. И это очень важная победа, но наша цель становится лучше, как команда. И да, Гру проиграл все матчи китайской команде», — подтвердил Рише, отвечая на вопрос, знает ли он, что его предшественник Гру три раза проигрывал «драконам».

Наставник «Трактора» отметил, что он сейчас единственный в тренерском штабе, кто не говорит на русском. Поэтому для него теперь большая мотивации учить русский язык. Также Рише добавил, что вратарь Сергей Мыльников, получивший травму, уже близок к тому, чтобы скоро выйти на лед.

На домашней арене хоккейный клуб «Трактор» сегодня продемонстрировал выдающийся результат: команда одержала самую крупную победу в истории КХЛ, обыграв «Шанхай Дрэгонс» со счетом 9:0. Эта победа позволила челябинскому клубу прервать серию из четырех поражений, три из которых произошли на родном льду.