Зимний декабрь начнется в Челябинске с плюсовыми температурами
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Первый зимний месяц в Челябинске начнется с аномально теплой погоды. По данным сервиса «Гисметео», вся первая неделя декабря будет малоснежной, а дневная температура сохранится на плюсовых отметках.
«С 1 по 6 декабря столбики термометров днем будут показывать от 0 до +2 градусов. Первые дни зимнего месяца будут малооблачными, с небольшими осадками в виде мокрого снега. 4 и 5 декабря будет солнечно, воздух прогреется до +2», — говорится на сайте «Гисметео».
Фото: скрин с сайта «Гисметео», https://www.gismeteo.ru/weather-chelyabinsk-4565/2-weeks/
Ночью температура будет опускаться до -3 градусов, но сильных морозов не ожидается. Минусовые температуры днем для челябинцев наступят лишь после 7 декабря и будут колебаться в районе от -2 до -3 градусов.
