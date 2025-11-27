Логотип РИА URA.RU
Природа

Погода

Зимний декабрь начнется в Челябинске с плюсовыми температурами

27 ноября 2025 в 07:25
В Челябинске начало декабря будет теплым

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Первый зимний месяц в Челябинске начнется с аномально теплой погоды. По данным сервиса «Гисметео», вся первая неделя декабря будет малоснежной, а дневная температура сохранится на плюсовых отметках.

«С 1 по 6 декабря столбики термометров днем будут показывать от 0 до +2 градусов. Первые дни зимнего месяца будут малооблачными, с небольшими осадками в виде мокрого снега. 4 и 5 декабря будет солнечно, воздух прогреется до +2», — говорится на сайте «Гисметео».

Зима не спешит прийти в Челябинск

Фото: скрин с сайта «Гисметео», https://www.gismeteo.ru/weather-chelyabinsk-4565/2-weeks/

Ночью температура будет опускаться до -3 градусов, но сильных морозов не ожидается. Минусовые температуры днем для челябинцев наступят лишь после 7 декабря и будут колебаться в районе от -2 до -3 градусов.

