Челябинцев стали в два раза чаще приглашать подработать, развлекая других
Чтобы развлекать челябинцев, потребовалось в 2,4 раза больше рабочих рук
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Жителей Челябинской области стали в два раза чаще приглашать подработать в сфере развлечений. Как URA.RU рассказали в пресс-службе платформы «Авито Подработка», количество вакансий в этом направлении выросло в 2,4 раза.
«На сферу искусства и развлечений пришелся наибольший рост вакансий для подработки. Аналитики собрали данные за январь-октябрь, сравнив их с таким же периодом 2024 года», — пояснили URA.RU в офисе платформы.
Второе место по количеству вакансий для новичков в регионе заняла сфера доставки и грузоперевозок. Количество предложений о подработке без опыта в этой отрасли приблизительно также увеличилось в 2,4 раза. На третьем месте оказалась розничная и оптовая торговля, где рабочих мест стало больше в 2,1 раза.
«Число откликов на подработку в общепите и в складской логистике за год выросло в 2,3 раза. В доставке и грузоперевозках работы прибавилось в 2,2 раза», — заявил URA.RU директор сервиса «Авито Подработка» Сергей Яськин.
Такую динамику эксперты связали с изменением стратегии бизнеса при найме персонала. Компании все чаще готовы принимать на работу людей без специального опыта и обучать их непосредственно на месте. Особенно это заметно в отраслях с постоянным высоким спросом на исполнителей.
Аналитики отмечают, что рынок частичной занятости в регионе продолжил адаптироваться к новым экономическим условиям. Рост вакансий в сферах, не требующих специальной подготовки, позволил быстро закрывать кадровые потребности бизнеса и дал дополнительные возможности для заработка жителям области.
