На выходных в Челябинске горожанам предлагают отправиться на музыкальные вечера с диджеем из Египта и кавер-группами, в творческие мастерские по живописи и куклотерапии, а также на лекции об искусстве и воспитании детей. Кроме того, для жителей подготовили кинопоказы и предновогодний маркет. Подробнее о том, где найти развлечение по душе 29 и 30 ноября — в материале URA.RU.

Вечер именинников и африканский бит (18+)

Ресторан «Максимилианс» приглашает 29 ноября в 19:00 на День именинника для тех, кто праздновал день рождения в ноябре. Гостей ждет шоу-программа и огромный торт. На сцене заведения выступит кавер-группа Brand. При этом после 19:00 берется плата за музыкальное оформление — 350 рублей, требуется бронь стола.

Лаундж-бар Siberia Lounge 29 ноября в 20:00 станет площадкой для вечеринки от команды KOSMO PEOPLE. Посетителей ждут эксперименты в формате back to back выступлений, диджей-сеты от музыканта Drum Planet из Каира (Египет) с 17-летним опытом работы и других. Стоимость билета — 2000 рублей.

В Harat's Pub 29 ноября в 23:00 выступит челябинская кавер-группа «Кафе Улыбка». Вход на свободный, но необходимо заранее забронировать столик в заведении.

Творчество для души и разума (18+)

Креативный кластер Svoboda2 29 ноября в 17:00 проведет арт-встречу по живописи. Участники под руководством опытного художника создадут картину акрилом на холсте. Творцов также ждет welcome-дринк. Все материалы включены в стоимость — 2500 рублей. Гости могут принести свой референс или выбрать один из предложенных вариантов для рисования.

Арт-оранжерея «ЛюбаПетя» 29 ноября с 17:00 до 19:30 организует лекцию-дегустацию «Женщины в искусстве». На встрече обсудят трансформацию женского образа в искусстве, причины малого количества женских имен в истории этой сферы и то, как девушки-художницы преодолевали ограничения своих эпох. Стоимость участия — 2500 рублей.

Полезный досуг и предновогодний шопинг

Центр межкультурных коммуникаций «Колибри» 29 ноября в 11:00 организует встречу для родителей и подростков «Как помочь ребенку выбрать профессию?». С профориентологом Анной Трошкиной участники обсудят секреты выбора профессии и тонкости работы психолога. Вход свободный, по записи. (18+)

Библиотека имени Пушкина 30 ноября в 10:30 приглашает на встречу клуба отдыха для мам «Ленивая мама». Участницы познакомятся с методом древней антистрессовой практики — куклотерапией и создадут куклу-мотанку. Встреча проходит без детей, а участие бесплатное. С собой нужно принести хлопчатобумажную ткань и ножницы. (18+)

ДНК клиника 30 ноября в 15:00 организует мероприятие «Мамино сердце». Пока дети будут делать открытки в честь Дня матери на мастер-классе, для мам пройдет лекция логопеда Светланы Ярошко. Она расскажет о ключевых этапах развития детей четырех-семи лет: моторном развитии, нормах речи, развитии блоков мозга, полезных играх и причинах трудностей у современных школьников. Участие бесплатное, требуется предварительная запись. (4+)

На выходных одновременно на трех площадках: ТРК «Куба», ТРЦ «Фокус» и ТРК «Горки» откроется предновогодний маркет «Сделано в Че». В мероприятии поучаствуют около 200 местных мастеров, которые представят декор для дома, одежду, аксессуары, сладости и другие товары. Гостей также ждут творческие мастер-классы и фотозоны. Вход свободный. (0+)

Кино и живая музыка

Киноцентр Оболенского 29 ноября в 16:00 в рамках цикла «Кино без границ» бесплатно покажет драму Вуди Аллена «Ханна и ее сестры». Фильм расскажет о семейных отношениях, где стабильный мир актрисы Ханны разрушится после того, как ее муж Эллиот закрутит роман с младшей сестрой. По сюжету, героиню будут ждать и другие предательства. Ведущий показа — Олег Мясников. (16+)

В воскресенье, 30 ноября в 14:00, там же состоится бесплатный показ фильма «Туринская лошадь». Кинолента ответит на вопрос о том, что случилось с лошадью и ее хозяином после известного инцидента с философом Фридрихом Ницше на улице Турина. (16+)

