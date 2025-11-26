В Кунашакском районе завершились выборы главы

Депутаты Кунашакского округа (Челябинская область) избрали главой муниципалитета Рамиля Вакилова. Он будет руководить округом еще пять лет.

«За его кандидатуру проголосовали все народные избранники. Начальник отдела архитектуры и администрации Флорида Хабибуллина и глава контрольно-ревизионной комиссии Венера Юсупова не получили ни одного голоса. Оппозиционный кандидат — руководитель местной организации Даян Иштимиров не смог пройти тестирование, и не был допущен для участия в конкурсе», — сообщили источники URA.RU.