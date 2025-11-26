Логотип РИА URA.RU
В Кунашакском районе завершились выборы главы

Рамиль Вакилов возглавит Кунашакский муниципальный округ еще на пять лет
26 ноября 2025 в 18:10
Рамиль Вакилов продолжит руководить Кунашакским районом

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Депутаты Кунашакского округа (Челябинская область) избрали главой муниципалитета Рамиля Вакилова. Он будет руководить округом еще пять лет.

«За его кандидатуру проголосовали все народные избранники. Начальник отдела архитектуры и администрации Флорида Хабибуллина и глава контрольно-ревизионной комиссии Венера Юсупова не получили ни одного голоса. Оппозиционный кандидат — руководитель местной организации Даян Иштимиров не смог пройти тестирование, и не был допущен для участия в конкурсе», — сообщили источники URA.RU.

До Нового года конкурсы и выборы глав завершатся в 27 муниципалитетах региона. В 23 округах, преобразованных из районов, выборы связаны с изменением статуса муниципалитетов.

