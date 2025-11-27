Глава Еткульского округа Челябинской области избрался на третий срок

Юрий Кузьменков в третий раз повторил успех на выборах в Еткуле Фото: пресс-служба реготделения «Единой России» в Челябинской области

Юрий Кузьменков избран главой Еткульского муниципального района (Челябинская область) в третий раз. Такое решение приняли на внеочередном заседании депутаты местного собрания.

«Голосование было открытым. Кузьменков получил 19 голосов из 19-ти и будет управлять муниципалитетом еще пять лет», — сообщили в собрании.

Кузьменкову 62 года. В первый раз он был избран главой Еткульского района в ноябре 2018 года. До этого был главой крестьянско-фермерского хозяйства, руководителем районного отделения федерального казначейства, главой Еткульского сельского поселения, замом главы по социальным вопросам.

