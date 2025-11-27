Глава Еткульского округа Челябинской области избрался на третий срок
Юрий Кузьменков в третий раз повторил успех на выборах в Еткуле
Фото: пресс-служба реготделения «Единой России» в Челябинской области
Юрий Кузьменков избран главой Еткульского муниципального района (Челябинская область) в третий раз. Такое решение приняли на внеочередном заседании депутаты местного собрания.
«Голосование было открытым. Кузьменков получил 19 голосов из 19-ти и будет управлять муниципалитетом еще пять лет», — сообщили в собрании.
Кузьменкову 62 года. В первый раз он был избран главой Еткульского района в ноябре 2018 года. До этого был главой крестьянско-фермерского хозяйства, руководителем районного отделения федерального казначейства, главой Еткульского сельского поселения, замом главы по социальным вопросам.
В 2023 году Кузьменков переизбрался во второй раз, также получив все голоса депутатского корпуса. Нынешние выборы связаны с муниципальной реформой, предусматривающей преобразование районов в муниципальные округа с упразднением формальной самостоятельности небольших дотационных сельских поселений.
