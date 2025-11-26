Обвинение в убийстве, «Оскар» и разрыв с дочерью: Владимиру Машкову — 62

Владимир Машков — советский и российский актер театра и кино, театральный режиссер, кинорежиссер и общественный деятель Фото: Герой (2019)/ Россия/KARGO Films при участии телеканала «Россия», при поддержке Фонда Кино/Режиссер Карен Оганесян

В четверг, 27 ноября 2025 народному артисту России Владимиру Машкову исполняется 62 года. За его плечами — более полувека жизни, полной драм, триумфов и скандалов. Школьник, которого забирали в СИЗО, стал обладателем престижных наград и руководителем двух столичных театров. Подробнее о пути, личной жизни и скандалах Машкова — в материале URA.RU.

Детство Владимира Машкова в театре кукол

Владимир Львович Машков появился на свет 27 ноября 1963 года в Туле, но детские годы провел в постоянных переездах. До семи лет семья жила во Фрунзе (ныне Бишкек) на улице XXII Партсъезда, затем перебралась в Новокузнецк. Отец, Лев Петрович Машков, служил актером в кукольном театре, мать, Наталья Ивановна Никифорова, имела три высших образования и работала главным режиссером того же театра.

Судьба родителей сложилась трагически. Бывший артист театра, претендовавший на место Натальи Ивановны, настроил коллектив против нее и написал донос. Женщину уволили. Это стало ударом, от которого она не оправилась — в мае 1986 года Наталья Ивановна умерла от сердечного приступа. Отец не пережил потерю жены и скончался через несколько месяцев. Оба похоронены на Редаковском кладбище Новокузнецка.

Продолжение после рекламы

Память о родителях Машков увековечил, учредив премию для театров кукол «Золотой львенок» с денежным вознаграждением. Символ награды — львенок, держащий горящее сердце: львенок олицетворяет имя отца, а сама премия носит имя матери.

Бунтарь с длинными волосами: школьные годы Машкова и первое задержание





1/2 С 1987 года Машков служил в Театре под руководством Олега Табакова Фото: Делай - раз! (1990)/СССР/Мосфильм/Режиссер Андрей Малюков

Старший брат Машкова, Виталий Никифоров (скончался в 2018 году), вспоминал о младшем без прикрас. Владимир учился отвратительно и постоянно менял школы из-за неудовлетворительного поведения — то длинные волосы отращивал, то еще что-то. В школе Машков получил специальность сварщика и в 15 лет уже работал по профессии.

Самая темная страница юности произошла в восьмом классе. Машков с приятелями решил проведать одноклассницу, поднявшись к ней на балкон по водосточной трубе. Но вместо романтического свидания подростки обнаружили хозяйку квартиры мертвой. Их немедленно задержала милиция.

Как рассказывал брат актера, Владимира облили спиртом в милицейской машине, имитируя опьянение — типичный прием работы правоохранительных органов того времени. Родные долго вызволяли его из СИЗО, пока следствие не нашло настоящего убийцу. Этот эпизод мог сломать жизнь, но Машков выстоял.

Впрочем, юность не ограничивалась неприятностями. В десятом классе Владимир увлекся театром, начал выступать на сцене кукольного театра в эпизодах, участвовал в школьном театральном кружке, ездил с родителями на гастроли, работал монтировщиком и помогал с декорациями. На гитаре играл виртуозно, что, по словам брата, привлекало внимание девушек.

Три изгнания Машкова: путь к театральному образованию через драки

Первоначально Машков собирался стать биологом и даже поступил на соответствующий факультет Новосибирского университета. Однако спустя год передумал и подал документы в Новосибирское театральное училище, куда его приняли из-за недобора парней.

Учеба продлилась недолго — в 1984 году Машкова отчислили за драку. Он не сдался и уехал в Москву, где с третьей попытки поступил в Школу-студию МХАТ в мастерскую Михаила Тарханова. Но и там буйный нрав сыграл злую шутку — через несколько месяцев последовало очередное исключение за рукоприкладство. Машков устроился декоратором во МХАТ.

Переломный момент настал, когда Владимир начал заниматься у Олега Табакова. Мэтр сумел разглядеть в драчуне талант и обуздать его характер. В 1987 году, еще будучи студентом, Машков начал играть в театре под руководством Табакова, а в 1990-м окончил Школу-студию с красным дипломом. Табаков стал для Машкова не просто учителем, а наставником на всю жизнь.

Продолжение после рекламы

Владимир Машков и кино: от «Зеленого огня козы» до номинации на «Оскар»





1/2 Владимир Машков сыграл роль Кирилла Мазура в российском художественном фильме «Охота на пиранью» (2006) Фото: Охота на пиранью (2006)/Россия/Рекун-ТВ по заказу Телеканала "Россия"/Режиссер Андрей Кавун

Дебют в кинематографе состоялся в 1989 году в фильме Анатолия Матешко «Зеленый огонь козы». В том же году Машков снялся в картинах «Делай — раз!» и «Любовь на острове смерти». Звездным стал 1994-й, когда актер сыграл главные роли в фильмах молодых режиссеров «Лимита» Дениса Евстигнеева и «Подмосковные вечера» Валерия Тодоровского.

Настоящий триумф принес фильм «Вор» (1997) Павла Чухрая, где Машков сыграл обаятельного жулика Толяна. Картина была номинирована на премию «Оскар» как лучший иностранный фильм, а сам актер получил «Нику» за лучшую мужскую роль. После этого последовало приглашение в Голливуд.

В США Машков снимался в эпизодах, часто играя «плохих русских», но постепенно дорос до серьезных блокбастеров. За роль в «Миссии невыполнима: Протокол Фантом» с Томом Крузом ему платили около миллиона долларов. Машков стал самым высокооплачиваемым российским актером — за сериал «Ликвидация» (2007) он получил примерно такую же сумму, что превышало гонорары главных звезд проекта.

Впрочем, Голливуд не стал домом. Машков признавался, что там не хватает внутренних понятий и для тех, кто прожил большую часть жизни в России, это довольно одинокое место. Актер вернулся на родину, где продолжил сниматься в знаковых картинах: «Олигарх» (2002), «Идиот» (2003), «Охота на пиранью» (2006), «Край» (2010), «Экипаж» (2016), «Движение вверх» (2017), «Вызов» (2023).

Интересный факт: в 2008 году вышла игра Grand Theft Auto IV, где прототипом главного героя послужил образ героя Машкова из фильма «В тылу врага» — сербского киллера Саши. Актера приглашали озвучить персонажа, но он отказался, считая это странной полуаферистической затеей.

Машков как театральный режиссер

Руководитель театра О. Табакова Владимир Машков после выступления президента РФ Владимира Путина в 2020 году Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Параллельно с актерской карьерой Машков развивался как режиссер. В 1992 году поставил спектакль «Звездный час по местному времени», который шел восемь лет. Следующая работа — «Страсти по Бумбарашу» — стала театральным хитом и выдержала 233 представления за 18 лет.

В 1996-м Машков поставил «Трехгрошовую оперу» Брехта в театре «Сатирикон», за что получил премию «Чайка» как самый смелый режиссер. В 2001 году на сцене МХТ имени Чехова представил комедию «№ 13», ставшую самым кассовым спектаклем в истории России.

После смерти Олега Табакова в апреле 2018 года Машков стал художественным руководителем театра своего учителя. Назначение вызвало дискуссии, но именно Машков навел порядок в труппе, обновил репертуар и нашел средства на ремонт зданий. В мае того же года возглавил Московскую театральную школу Олега Табакова.

Продолжение после рекламы

В декабре 2023-го Машков был избран председателем Союза театральных деятелей России, сменив Александра Калягина. Он оказался единственным кандидатом — остальные взяли самоотвод. А в июне 2024 года Машкова назначили директором театра «Современник», сохранив должность худрука «Табакерки».

Личная жизнь Владимира Машкова: четыре брака и скандалы

Владимир Машков — один из продюсеров и исполнитель роли старшины Степана Матвеевича в военно-исторической драме «В списках не значился» Фото: В списках не значился (2025)/Россия/«Газпром-Медиа Холдинг», телеканал НТВ, Кинокомпании ТЕМП

Машков четырежды был женат, но ни один брак не стал долгим. Первой супругой стала однокурсница Елена Шевченко, с которой они поженились еще в Новосибирске. Оба обладали взрывным характером, скандалы сопровождались битьем посуды. Кульминацией стала пощечина, которую Машков дал беременной жене. Елена пожаловалась руководству училища, и Владимира отчислили. Брак распался в 1987 году, через три года после свадьбы.

Следующей избранницей стала актриса Алена Хованская, с которой Машков встречался во время учебы в Школе-студии МХАТ. Она терпела его флирт с другими женщинами, но через два года совместной жизни отношения исчерпали себя.

Третьей женой (хотя официально они не расписывались, а лишь обвенчались в Норвегии в 2000-м) была Ксения Терентьева, дочь актрисы Нонны Терентьевой. Журналистка и модельер познакомилась с Машковым на «Кинотавре», где брала у него интервью. Ксения помогала актеру с изучением английского перед переездом в США, решала бытовые вопросы. Но уже через четыре года, в 2004-м, Терентьева узнала об интрижках мужа на стороне и рассталась с ним.

Четвертой спутницей стала украинская модель Оксана Шелест, которую Машков встретил на съемках фильма «Давай сделаем это по-быстрому». Разница в возрасте составляла 22 года, но актер добился взаимности и сделал предложение. Шелест год интриговала его, но согласилась. Машков даже усыновил ее сына от первого брака. Однако уже через год начали появляться слухи о скандалах и изменах. В интервью Машков путался в именах женщин, однажды назвав Оксану Терентьевой, а не Шелест. Пара расходилась и сходилась, но брак не выдержал.

Машкову приписывали романы с актрисами Ольгой Ломоносовой, Дарьей Кулидой, Айгуль Мильштейн и многими другими. В 2023 году СМИ связывали его с артисткой труппы театра Табакова Ксенией Утехиной, но в театре информацию опровергли, пояснив, что у актрисы есть молодой человек.

Дочь Мария: от совместных съемок до полного разрыва

От первого брака у Машкова есть дочь Мария, родившаяся 19 апреля 1985 года. Несмотря на развод родителей, девочка регулярно виделась с отцом, который способствовал ее карьере актрисы. Они вместе снимались в фильмах, давали совместные интервью и появлялись на обложках глянцевых журналов. Мария даже участвовала в рекламной кампании банка ВТБ24 вместе с отцом.

Продолжение после рекламы

Все изменилось в феврале 2022 года. Мария, жившая между США и Россией, осталась за границей и публично осудила специальную военную операцию. Машков позвонил дочери и потребовал немедленно вернуться в Россию вместе с внучками, быть хорошей россиянкой и попросить прощения за предательство.

22 марта 2022 года Мария публично рассказала об этом разговоре в западных СМИ. Она заявила, что лично ей за посты и выступления грозит до 15 лет тюрьмы, если она вернется в Россию. Проверять это девушка не планирует. В ноябре 2023 года Мария получила гражданство США, а в марте 2022-го отказалась от отчества отца. Отец и дочь не общаются уже почти три года.

Политическая позиция Владимира Машкова

Владимир Машков посещал Донецк в том числе и в июне 2022 года Фото: Роман Наумов © URA.RU

Машков никогда не скрывал своих политических взглядов. В 2011 году был делегатом съезда «Единой России», вошел в список кандидатов в депутаты Госдумы от Кемеровской области, но от мандата отказался. В 2018 и 2024 годах становился доверенным лицом Владимира Путина на президентских выборах, а также поддерживал Сергея Собянина на выборах мэра Москвы в 2018 и 2023 годах.

В 2018-м Машкова включили в Совет при президенте по культуре и искусству. В 2020 году снялся в агитационном ролике за поправки в Конституцию — его предложение о неотчуждаемости российских земель вошло в окончательную редакцию Основного закона.

В феврале 2022-го Машков поддержал признание ДНР и ЛНР. 18 марта выступил в «Лужниках» на митинге-концерте в честь годовщины присоединения Крыма, где прочитал стихотворение Тютчева с критикой Запада. 29 марта по инициативе Машкова на фасаде нового здания театра Табакова на Малой Сухаревской площади повесили огромную букву Z в виде георгиевской ленты.

Актер объяснял это тем, что страна делает то, что должна была сделать. По его словам в интервью с главным редактором журнала «Историк», все были одной страной, разорванной в 1990-х, а Конституция не позволяет никому повторить опыт разрушения единого государства.

Последствия не заставили себя ждать. В марте 2022 года Латвия запретила Машкову въезд, в июле Евросоюз включил его в санкционный список. В октябре санкции ввели Канада и Украина.

Награды и признание Машкова

Актер и режиссер Владимир Машков имеет множество наград, включая государственные ордена и почетные звания Фото: kemoblast.ru

За свою карьеру Машков получил множество наград. Среди государственных — звания заслуженного артиста России (1996) и народного артиста России (2010), орден Почета (2019), орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2023), премия правительства в области культуры (2020) и премия Министерства обороны (2023).

Продолжение после рекламы

В кинематографе Машков дважды становился лауреатом премии «Ника» — за роли в фильмах «Вор» (1998) и «Край» (2011). Трижды получал «Золотого орла» — за сериал «Ликвидация» (2009), фильм «Край» (2011) и «Движение вверх» (2019). Лауреат премии «ТЭФИ» (2008) и обладатель множества театральных и кинофестивальных наград.

В 2018 году на Площади звезд российского кинематографа напротив «Мосфильма» заложили именную звезду Машкова с отпечатками его ладоней и автографом. В 2024 году Новокузнецкому театру кукол «Сказ» присвоили статус «имени народного артиста Российской Федерации Владимира Машкова».

Фильмография Владимира Машкова

За 36 лет в кино Владимир Машков снялся более чем в 50 фильмах и сериалах, создав галерею запоминающихся образов. Среди главных работ актера: