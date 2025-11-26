«Граждане уйдут в сторону самогона»: как изменятся цены на алкоголь к Новому 2026 году

По мнению эксперта, алкоголь в 2026 году подорожает в пределах инфляции Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

К Новому 2026 году россияне столкнутся с существенным подорожанием алкогольных напитков. О том, почему акцизы больше не являются главным драйвером роста цен, как самогонные аппараты вытесняют легальный алкоголь и в каких регионах спиртное самое дешевое, URA.RU рассказал эксперт финансового рынка, кандидат экономических наук Андрей Бархота.

От хлебного вина до акцизов: алкоголь как статья бюджета

Эксперт начал свой анализ с исторической справки, напомнив, что алкоголь всегда был важнейшей статьей государственных доходов России.

«Еще 100-120 лет назад в Российской империи главным экспортным товаром наравне с пшеницей был алкоголь — хлебное вино номер два, или точнее водка. Это была большая статья бюджетных доходов, потому что часть продавалась на экспорт, а часть — на внутренний рынок», — отметил Андрей Бархота.

По его словам, внутри цены любого алкогольного напитка, будь то водка или вино, «сидят» акцизы — это часть стоимости, которая напрямую направляется в казну государства. Таким образом, государство может регулировать и доходы от продажи алкоголя внутри страны, и само потребление спиртного через механизм акцизного налогообложения.

Акцизная история исчерпана: почему налоги на алкоголь больше не вырастут

По мнению эксперта, акцизы не будут сильно повышаться в 2026 году

Однако в 2026 году ситуация изменится. Бархота уверен, что акцизы вряд ли будут сильно повышаться в ближайшем году.

«Вряд ли акцизы будут сильно повышаться в ближайшем, 2026 году, потому что они уже и так за последние 10 лет росли солидными среднегодовыми темпами, и в целом эта акцизная история во многом исчерпана», — заявил эксперт.

Причина в том, что дальнейшее увеличение акцизов может привести к обратному эффекту. Если алкоголь станет не доступным по цене, это может снизить потенциальные налоговые и акцизные доходы бюджета, поскольку потребление легального алкоголя тоже снизится.

«Если алкоголь будет не слишком доступным, то это может снизить потенциальные налоговые акцизные доходы, потому что потребление тоже снизится, и граждане просто уйдут в сторону самогона и самодельно изготовленных алкогольных напитков», — предупредил Бархота.

Самогонные аппараты против государства: тревожная статистика

Эксперт обратил внимание на тревожную тенденцию, которая подтверждает его опасения. Статистика по реализации самогонных аппаратов в России демонстрирует уверенный рост.

«Мы видим статистику по реализации самогонных аппаратов, она достаточно уверенно идет вверх. На самом деле этот план никто не отменял», — констатировал финансовый эксперт.

Таким образом, государство оказалось перед дилеммой: слишком высокие акцизы подталкивают россиян к нелегальному алкоголю, что лишает бюджет доходов и создает риски для здоровья населения. Поэтому дальнейшее повышение акцизных ставок становится контрпродуктивным.

Какая алкогольная продукция подорожает к Новому 2026 году

Вино подорожает сильнее всего: от 5 до 20% за год

Несмотря на сдержанность в акцизной политике, цены на алкоголь все равно вырастут. Сильнее всего пострадают любители виноградных вин.

«Скорее всего, в новом году сильнее всего подорожают виноградные вина, причем это коснется в первую очередь сухих и полусухих вин, во вторую очередь крепленых и десертных вин», — спрогнозировал Андрей Бархота.

Причина подорожания — рост стоимости сырья, в первую очередь винограда и другой плодоовощной продукции, а также увеличение издержек на производственных мощностях. По прогнозу эксперта, отечественные вина подорожают от 5 до 20% в годовом измерении.

«По импортным видам все будет зависеть от страны происхождения и внешних условий», — уточнил Бархота.

Пиво и крепкий алкоголь: более умеренный рост

На втором месте по темпам подорожания окажутся алкогольные напитки крепостью от 5 до 9% — то, что традиционно называют пивом, крафтовым пивом или элем.

«Здесь тоже будет отмечаться рост издержек, и по пиву подорожание может составить от 5 до 12% за год», — отметил эксперт.

Что касается крепких напитков крепостью 40 градусов — водки и коньяка, — здесь темпы роста будут более сдержанными. «По крепким напиткам крепостью 40 градусов — это водка и коньяк преимущественно — темп роста будет в пределах 10%, скорее всего. И это будет касаться стандартной продукции, никаких эксклюзивных напитков», — пояснил Бархота.

Эксперт подчеркнул, что речь идет именно об отечественной продукции массового сегмента, без учета премиальных и коллекционных позиций.

Баланс между доступностью и доходами бюджета

К новогодним праздникам в России алкоголь может подорожать

Андрей Бархота считает, что прогнозируемые темпы подорожания позволят сохранить баланс между доступностью алкоголя для потребителей и доходами государственного бюджета.

«В целом такие темпы подорожания позволят сохранить потребление и не допустить отчасти каннибализации алкогольного промысла в сторону самодельно изготавливаемой алкогольной продукции, особенно крепкой и спиртосодержащей», — отметил эксперт.

«Если предположить, что инфляция в следующем году будет в пределах 10%, то алкогольное подорожание будет, как правило, в среднем таким же, либо даже чуть-чуть ниже», — резюмировал финансист.

Главные факторы ценообразования: акцизы и импорт

Подводя итог, Бархота выделил два главных параметра, влияющих на цены алкоголя в России. «Главный параметр в ценообразовании алкоголя — это акцизный размер. Он не должен сильно увеличиваться. И конкуренция со стороны импорта», — заявил эксперт.

Однако импортный фактор сейчас практически не работает: «Поскольку импорт у нас не очень доступен, коррекция цен на него не предвидится, то ценообразование отечественных изделий будет во главе угла», — констатировал Андрей Бархота.