Происшествия

Челябинец торговал запрещенными в РФ гибридами моркови и огурцов

27 ноября 2025 в 11:28
Челябинец попался на торговле запрещенными в России семенами моркови и других овощей

Фото: Илья Московец © URA.RU

Фото: Илья Московец © URA.RU

Россельхознадзор запретил бизнесмену из Челябинска реализацию запрещенных в России гибридов моркови и огурцов. Как URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального управления ведомства, торговля велась через маркетплейс.

«Служба выдала предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований семенного законодательства. Предприниматель незаконно осуществлял реализацию пакетированных семян овощных культур», — заявили URA.RU в Россельхознадзоре.

Среди запрещенной продукции оказались 13 сортов и гибридов овощных культур, не включенных в госреестр. В список незаконных семян попали морковь «Красная без сердцевины», «Нантская улучшенная сахарная», огурцы «Армянский», «Клевый парень» и «Китайский великан». Также из продажи изъяли несколько сортов томатов, включая «Трюфель оранжевый» и «Де Барао». Все эти сорта не прошли официальную процедуру допуска к использованию в России.

«На территории РФ запрещается реализация семян сельскохозяйственных растений, роды и виды которых содержатся в перечне, в случае, если такие сорта и гибриды сельскохозяйственных растений не включены в госреестр», — подчеркнули в надзорном ведомстве. Данное требование установил федеральный закон «О семеноводстве».

Если после полученного предостережения торговля запрещенными семенами продолжится, бизнесмена привлекут к административной ответственности. Пока до наказания дело не дошло.

