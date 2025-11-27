Правительство РФ определило параметры индексации тарифов за ЖКУ в Челябинской области в 2026 году
Федеральные власти ограничили предельный рост коммунальных платежей в 2026 году
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Правительство РФ определило своим распоряжением предельный размер индексации коммунальных платежей в Челябинской области в 2026 году. Как следует из документа, он составит 15,7%.
«Утвердить прилагаемые индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам РФ на 2026 год», — следует из распоряжения. С нормативным актом ознакомилось URA.RU.
С 1 января 2026 средний рост платежей в регионе власти ограничили 1,7%. Основное подорожание жители почувствуют осенью. С 1 октября 2026 года предельный индекс для Челябинской области установлен на уровне 14%.
Для отдельных муниципалитетов внутри области правительство также установило предельные отклонения от среднего показателя. С 1 октября местные власти смогут утвердить рост тарифов, превышающий среднеобластной на 4,8 процентных пункта. При этом с 1 января никаких отклонений от среднего показателя для муниципальных образований Южного Урала не предусмотрено.
