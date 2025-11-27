Правительство РФ определило параметры индексации тарифов за ЖКУ в Челябинской области в 2026 году

Федеральные власти ограничили предельный рост коммунальных платежей в 2026 году Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Правительство РФ определило своим распоряжением предельный размер индексации коммунальных платежей в Челябинской области в 2026 году. Как следует из документа, он составит 15,7%.

«Утвердить прилагаемые индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам РФ на 2026 год», — следует из распоряжения. С нормативным актом ознакомилось URA.RU.

С 1 января 2026 средний рост платежей в регионе власти ограничили 1,7%. Основное подорожание жители почувствуют осенью. С 1 октября 2026 года предельный индекс для Челябинской области установлен на уровне 14%.

Продолжение после рекламы