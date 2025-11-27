Логотип РИА URA.RU
Наука и техника

Ученые ЮУрГУ создали уникального робота с техническим зрением

27 ноября 2025 в 10:29
Комплекс способен решить множество инженерных задач

Фото: Пресс-служба ЮУрГУ

Ученые Центра развития промышленной робототехники Южно-Уральского госуниверситета (ЮУрГУ) создали уникальный комплекс робототехники с встроенным техническим зрением. Руководителем разработки выступает доцент кафедры «Электропривод, мехатроника и электромеханика» Иван Холодилин.

«Комплекс предназначен для глубокого изучения и практического освоения современных систем компьютерного и технического зрения, включая базовые методы обработки изображений, объектное распознавание и взаимодействие с внешней средой. Установка позволяет программировать и управлять коллаборативным роботом, решать задачи взаимодействия с объектами в пространстве, а также моделировать комплексные сценарии и использовать компьютерное зрение совместно с коллаборативным роботом», — сообщили в пресс-службе вуза.

Созданный учебно-исследовательский комплекс представляет собой многофункциональную систему, которая состоит из нескольких ключевых элементов: шестикоординатного коллаборативного робот-манипулятора, конвейерной ленты, оснащенной датчиками, камерой и источником освещения, системы компьютерного зрения (с широкоугольной камерой и лазерным излучателем), набора объектов для сортировки, а также контроллера и системы управления с функцией мониторинга. В программном обеспечении реализован цифровой двойник всего комплекса, предусмотрена возможность моделирования и симуляции различных алгоритмов.

Комплекс может быть использован для организации лабораторных работ в вузах по таким дисциплинам, как робототехника, компьютерное зрение, автоматизация и технологии цифровых двойников, для разработки и тестирования решений в области промышленной автоматизации и интеграции систем перед их внедрением на производственных предприятиях. Кроме того, он будет эффективен для создания и проверки инновационных алгоритмов управления роботизированными системами, совершенствования технологий компьютерного зрения и оптимизации производственных процессов, а также в целом для обучения инженеров и других специалистов актуальным технологиям цифрового производства. За счет своих функциональных возможностей комплекс способствует воссозданию условий, схожих с теми, что встречаются на современных производствах, и тем самым помогает готовить для предприятий компетентных специалистов высокого уровня.

В вузе предлагают сотрудничество с подготовкой современных решений по автоматизации и оптимизации производства. Заявки принимаются в telegram-канале.

