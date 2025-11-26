Концерт «Сигма бой» и рисование песком: какие события пройдут для детей на выходных в Челябинске. Афиша
Челябинских детей научат рисовать песком
Фото: Александр Мамаев © URA.RU
В последние выходные ноября юных челябинцев ждут концерты, творческие мастер-классы и развлекательные шоу. Детей приглашают на концерт Бэтси — автора хита «Сигма-бой», песочную анимацию и ночь кино с новыми фильмами. О том, где отдохнуть детям 29 и 30 ноября — в материале URA.RU.
Концерт
В Конгресс-холле Центра международной торговли 30 ноября в 15:00 состоится концерт Бэтси. На сольном концерте дети смогут станцевать под ее хиты «Сигма бой», «Симпл Димпл», «Капибара» и «Я тебе поставлю лайк». Стоимость билетов начинается от 2000 рублей. (6+)
Фестивали, праздники и кинопремьеры
Посмотреть премьеры смогут как дети, так и взрослые
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
29 ноября в 21:00 в кинотеатре «Знамя» пройдет «Киноночь премьер» с показом фильмов «Яга на нашу голову» (6+), «Одна дома 3» (6+) и «Иллюзия обмана 3» (16+). Гостей также ждет развлекательное шоу с музыкой и розыгрышами призов. Стоимость билета — 600 рублей. Дети до 18 лет могут посетить мероприятие только со взрослыми.
В ТРЦ «Алмаз» 29 и 30 ноября с 10:00 пройдет фестиваль творчества и креатива «Хобби Маркет». В программе: изделия ручной работы от 50 мастеров, мастер-классы для детей, аквагрим, концерты и розыгрыш подарков. Кроме того, 29 ноября состоятся научные эксперименты с сухим льдом и мыльными пузырями, а 30 ноября — шоу сладкой ваты с фокусами. Вход свободный. (0+)
Гостей праздника угостят тортом
Фото: Размик Закарян © URA.RU
30 ноября в 14:00 развлекательный центр «Джунгли сити» отметит два года работы. Гостей ждет праздник с огромным динозавром и гориллой, путешествием в Ледниковый период, охотой за сокровищами, салютом и большим тортом. Стоимость входа — 1790 рублей. (0+)
Творческие мастер-классы
В семейном парке «Максилэнд» в ТРК «Космос» 29 ноября в 14:00 состоится мастер-класс по изготовлению мыла. Дети посетят мыльную станцию. Для участия необходимо приобрести входной билет стоимостью от 950 рублей. (0+)
В Публичной библиотеке часто проходят мастер-классы в тематике славянских традиций (архивное фото)
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
29 ноября в 13:00 в Публичной библиотеке пройдет мастер-класс по созданию народной куклы «Ведунья с чадом». Участники узнают историю куклы-оберега, символизирующей связь между матерью и ребенком, и создадут свою куколку по славянским традициям. Стоимость занятия — 350 рублей. Приглашаются женщины и девушки от 14 лет.
29 ноября в 11:00 в студии рисования песком SandLand устроят мастер-класс по созданию двух песочных картин разными техниками. Юные челябинцы освоят рисование на световом столе и создание картины из цветного песка по трафарету. Участие — 900 рублей. (6+)
Подготовка к новому году стартует в одном из челябинских ресторанов
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
В ресторане Barbaresco 30 ноября организуют бесплатные новогодние мастер-классы для детей. Каждый час с 14:00 до 19:00 аниматоры будут проводить тематические занятия по созданию новогоднего рисунка, новогодней игрушки и волшебной свечи желаний. Каждый ребенок заберет готовую поделку с собой. (6+)
В арт-павильоне «Мастерия» в центре креативных индустрий «Евразия» 30 ноября с 10:00 пройдут мастер-классы для детей ко Дню матери. Дети смогут собрать и подарить маме цветок из конструктора «Лего» или светодиодную открытку. Также в программе — спортивные и игровые зоны, вокальные и музыкальные занятия, мини-лекции для родителей. Вход свободный, необходима запись на мероприятия. (6+)
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!