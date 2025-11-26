Челябинских детей научат рисовать песком Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В последние выходные ноября юных челябинцев ждут концерты, творческие мастер-классы и развлекательные шоу. Детей приглашают на концерт Бэтси — автора хита «Сигма-бой», песочную анимацию и ночь кино с новыми фильмами. О том, где отдохнуть детям 29 и 30 ноября — в материале URA.RU.

Концерт

В Конгресс-холле Центра международной торговли 30 ноября в 15:00 состоится концерт Бэтси. На сольном концерте дети смогут станцевать под ее хиты «Сигма бой», «Симпл Димпл», «Капибара» и «Я тебе поставлю лайк». Стоимость билетов начинается от 2000 рублей. (6+)

Фестивали, праздники и кинопремьеры

Посмотреть премьеры смогут как дети, так и взрослые Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU





29 ноября в 21:00 в кинотеатре «Знамя» пройдет «Киноночь премьер» с показом фильмов «Яга на нашу голову» (6+), «Одна дома 3» (6+) и «Иллюзия обмана 3» (16+). Гостей также ждет развлекательное шоу с музыкой и розыгрышами призов. Стоимость билета — 600 рублей. Дети до 18 лет могут посетить мероприятие только со взрослыми.

В ТРЦ «Алмаз» 29 и 30 ноября с 10:00 пройдет фестиваль творчества и креатива «Хобби Маркет». В программе: изделия ручной работы от 50 мастеров, мастер-классы для детей, аквагрим, концерты и розыгрыш подарков. Кроме того, 29 ноября состоятся научные эксперименты с сухим льдом и мыльными пузырями, а 30 ноября — шоу сладкой ваты с фокусами. Вход свободный. (0+)

Гостей праздника угостят тортом Фото: Размик Закарян © URA.RU





30 ноября в 14:00 развлекательный центр «Джунгли сити» отметит два года работы. Гостей ждет праздник с огромным динозавром и гориллой, путешествием в Ледниковый период, охотой за сокровищами, салютом и большим тортом. Стоимость входа — 1790 рублей. (0+)

Творческие мастер-классы

В семейном парке «Максилэнд» в ТРК «Космос» 29 ноября в 14:00 состоится мастер-класс по изготовлению мыла. Дети посетят мыльную станцию. Для участия необходимо приобрести входной билет стоимостью от 950 рублей. (0+)

В Публичной библиотеке часто проходят мастер-классы в тематике славянских традиций (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU





29 ноября в 13:00 в Публичной библиотеке пройдет мастер-класс по созданию народной куклы «Ведунья с чадом». Участники узнают историю куклы-оберега, символизирующей связь между матерью и ребенком, и создадут свою куколку по славянским традициям. Стоимость занятия — 350 рублей. Приглашаются женщины и девушки от 14 лет.

29 ноября в 11:00 в студии рисования песком SandLand устроят мастер-класс по созданию двух песочных картин разными техниками. Юные челябинцы освоят рисование на световом столе и создание картины из цветного песка по трафарету. Участие — 900 рублей. (6+)

Подготовка к новому году стартует в одном из челябинских ресторанов Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU





В ресторане Barbaresco 30 ноября организуют бесплатные новогодние мастер-классы для детей. Каждый час с 14:00 до 19:00 аниматоры будут проводить тематические занятия по созданию новогоднего рисунка, новогодней игрушки и волшебной свечи желаний. Каждый ребенок заберет готовую поделку с собой. (6+)