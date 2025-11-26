В России разработали новый дрон для уничтожения HIMARS на Украине: главное об СВО к 26 ноября

Новые барражирующие дроны РФ способны уничтожать американские системы HIMARS Фото: Sgt. Andy Martinez / U.S. Department of Defense

Гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов сообщил о запуске серийного производства нового барражирующего боеприпаса. Разработка способна поражать гаубицы стран НАТО, американские системы HIMARS и иные виды боевой техники, используемой бойцами ВСУ на фронте.

Отмечается, что дальность действия боеприпаса достигает десятков километров, а масса его боевой части составляет несколько килограммов. Главное об СВО на 26 ноября — в материале URA.RU.

В России создали дрон, способный уничтожать HIMARS

Госкорпорация «Ростех» запустила производство новейшего ударного беспилотного комплекса — барражирующего боеприпаса. По словам Сергея Чемезова, это вооружение способно эффективно поражать различные военные объекты, включая гаубицы стран НАТО, американские системы HIMARS, бронетехнику, контрбатарейные радиолокационные станции и командные пункты. Он сообщил, что разработка барражирующего боеприпаса была завершена в прошлом году. Устройство способно находиться в воздухе в течение длительного времени и обнаруживать заданные цели как самостоятельно, так и с помощью оператора.

Технические характеристики боеприпаса включают дальность действия в несколько десятков километров и боевую часть весом в несколько килограммов. Чемезов отметил, что новое вооружение уже активно используется в боевых условиях и обеспечивает гарантированное поражение объектов противника.

Трамп передумал поставлять «Томагавки» Киеву из-за слов Путина

После беседы с президентом России Владимиром Путиным американский лидер Дональд Трамп отказался от планов поставки ракет «Томагавк» на Украину, сообщили анонимные источники в США. Разговор лидеров состоялся 16 октября. По данным газеты The Wall Street Journal, именно эта беседа повлияла на решение Трампа не поддерживать передачу ракет в ряды ВСУ.

Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что в ходе разговора Путин предупредил коллегу из Штатов, что поставка «Томагавков» не изменит ситуацию на фронте, а лишь навредит отношениям между РФ и США. Кроме того, Владимир Путин заявил, что ответ России на удары этими ракетами по ее территории будет серьезным, а возможно, и ошеломляющим.

Истребитель Су-57 успешно зарекомендовал себя в новых типах боевых миссий

Генеральный директор «Ростеха» заявил, что истребитель пятого поколения Су-57 демонстрирует превосходство над аналогичными моделями по ряду параметров и продолжает подвергаться усовершенствованиям. В настоящее время ведутся работы по глубокой модернизации самолета, которые затронут агрегаты, электронику и вооружение. Чемезов подчеркнул, что этот истребитель прошел проверку в различных боевых условиях: он использовался в Сирии, а сейчас применяется в зоне СВО. Самолет успешно справляется с новыми типами оперативно-тактических задач и подтвердил эффективность своих стелс-качеств.

Критику истребителя за рубежом Сергей Чемезов расценил как следствие конкурентной борьбы. Он также отметил положительные отзывы от иностранных партнеров и российских летчиков.

ВСУ усилили обстрелы после завершения режима тишины на Запорожской АЭС

После завершения временного прекращения огня в районе Запорожской АЭС, которое было необходимо для восстановления линий электропередач (ЛЭП), значительно возросло число атак с применением беспилотников и артиллерийских обстрелов по Энергодару со стороны ВСУ. Мэр города Максим Пухов сообщил, что также ежедневно регистрируются попытки проникновения дронов-камикадзе на территорию города.

Он проинформировал, что 25 ноября были зафиксированы не менее четырех случаев атак дронов на Энергодар. Один из ударов пришелся на территорию центра детско-юношеского творчества — здание получило повреждения, в нескольких кабинетах выбиты стекла. Среди мирных жителей, сотрудников и детей никто не пострадал.

Умер создатель пусковых комплексов «Тополь» и «Искандер» Соболев

На 87-м году жизни после продолжительной болезни ушел из жизни Валериан Соболев — разработчик пусковых комплексов «Тополь» и «Искандер». Созданное им вооружение, которое в настоящее время эффективно используется бойцами ВС РФ в ходе спецоперации, сыграло значительную роль в развитии российского оборонного комплекса.

Генштаб ВСУ признал сложное положение армии под Гуляйполем

В сообщении Генерального штаба ВСУ в telegram-канале говорится о том, что украинские войска испытывают сложности в районе Гуляйполя Запорожской области. На юге Украины сейчас сложилась напряженная обстановка. Так, ВС РФ активизировали штурмовые действия, нарастили интенсивность артиллерийских обстрелов и количество применений дронов-камикадзе.

Под Белгородом трое мирных жителей пострадали при атаке БПЛА

В Белгородской области сегодня зафиксирован ряд инцидентов, связанных с атаками беспилотников Украины. Так, в Грайворонском округе три мирных жителя получили ранения в результате удара дрона по автомобилю в селе Доброивановка. Пострадавшие были доставлены в Грайворонскую центральную районную больницу. У двух человек диагностированы баротравмы, у третьего — ожоги обеих кистей и баротравма. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, от госпитализации пострадавшие отказались. Также в результате инцидента повреждено само транспортное средство.

Кроме того, в Грайворонском округе зафиксированы повреждения инфраструктуры: в одном из частных домов повреждены остекление, забор и газовая труба, в другом — посечен фасад и выбиты окна вследствие детонации FPV-дрона. В других округах области также зафиксированы последствия атак беспилотников: в Шебекинском округе поврежден автомобиль; в Валуйском округе — часть кузова автомобиля; в Белгородском округе — входная группа в одном частном доме и крыша — в другом. Также губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в селе Мешковое Шебекинского округа дрон атаковал припаркованный автобус, в результате чего он получил повреждения.

Украинский военный призвал ВСУ прекратить вести бои

Украинский боец Дмитрий Хаперский, находящийся в плену, обратился к своим бывшим сослуживцам с призывом прекратить боевые действия. Он выразил резко негативное отношение к текущему конфликту, заявив о необходимости положить ему конец. Хаперский также передал привет своей матери, уверив ее в том, что с ним все в порядке, и пообещал скоро вернуться домой.

Ранее Хаперский служил в 43-й отдельной механизированной бригаде ВСУ. Он рассказал, что, находясь на позиции, увидел солдат ВС РФ и решил сдаться им в плен, не рискуя своей жизнью. По его словам, российские военные отнеслись к нему с должным уважением, обеспечив необходимыми медикаментами и продуктами питания.

Гаубица «Мста-С» уничтожила опорный пункт боевиков ВСУ