В России разработали новый дрон для уничтожения HIMARS на Украине: главное об СВО к 26 ноября
Новые барражирующие дроны РФ способны уничтожать американские системы HIMARS
Фото: Sgt. Andy Martinez / U.S. Department of Defense
Гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов сообщил о запуске серийного производства нового барражирующего боеприпаса. Разработка способна поражать гаубицы стран НАТО, американские системы HIMARS и иные виды боевой техники, используемой бойцами ВСУ на фронте.
Отмечается, что дальность действия боеприпаса достигает десятков километров, а масса его боевой части составляет несколько килограммов. Главное об СВО на 26 ноября — в материале URA.RU.
В России создали дрон, способный уничтожать HIMARS
Госкорпорация «Ростех» запустила производство новейшего ударного беспилотного комплекса — барражирующего боеприпаса. По словам Сергея Чемезова, это вооружение способно эффективно поражать различные военные объекты, включая гаубицы стран НАТО, американские системы HIMARS, бронетехнику, контрбатарейные радиолокационные станции и командные пункты. Он сообщил, что разработка барражирующего боеприпаса была завершена в прошлом году. Устройство способно находиться в воздухе в течение длительного времени и обнаруживать заданные цели как самостоятельно, так и с помощью оператора.
Технические характеристики боеприпаса включают дальность действия в несколько десятков километров и боевую часть весом в несколько килограммов. Чемезов отметил, что новое вооружение уже активно используется в боевых условиях и обеспечивает гарантированное поражение объектов противника.
Трамп передумал поставлять «Томагавки» Киеву из-за слов Путина
После беседы с президентом России Владимиром Путиным американский лидер Дональд Трамп отказался от планов поставки ракет «Томагавк» на Украину, сообщили анонимные источники в США. Разговор лидеров состоялся 16 октября. По данным газеты The Wall Street Journal, именно эта беседа повлияла на решение Трампа не поддерживать передачу ракет в ряды ВСУ.
Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что в ходе разговора Путин предупредил коллегу из Штатов, что поставка «Томагавков» не изменит ситуацию на фронте, а лишь навредит отношениям между РФ и США. Кроме того, Владимир Путин заявил, что ответ России на удары этими ракетами по ее территории будет серьезным, а возможно, и ошеломляющим.
Истребитель Су-57 успешно зарекомендовал себя в новых типах боевых миссий
Генеральный директор «Ростеха» заявил, что истребитель пятого поколения Су-57 демонстрирует превосходство над аналогичными моделями по ряду параметров и продолжает подвергаться усовершенствованиям. В настоящее время ведутся работы по глубокой модернизации самолета, которые затронут агрегаты, электронику и вооружение. Чемезов подчеркнул, что этот истребитель прошел проверку в различных боевых условиях: он использовался в Сирии, а сейчас применяется в зоне СВО. Самолет успешно справляется с новыми типами оперативно-тактических задач и подтвердил эффективность своих стелс-качеств.
Критику истребителя за рубежом Сергей Чемезов расценил как следствие конкурентной борьбы. Он также отметил положительные отзывы от иностранных партнеров и российских летчиков.
ВСУ усилили обстрелы после завершения режима тишины на Запорожской АЭС
После завершения временного прекращения огня в районе Запорожской АЭС, которое было необходимо для восстановления линий электропередач (ЛЭП), значительно возросло число атак с применением беспилотников и артиллерийских обстрелов по Энергодару со стороны ВСУ. Мэр города Максим Пухов сообщил, что также ежедневно регистрируются попытки проникновения дронов-камикадзе на территорию города.
Он проинформировал, что 25 ноября были зафиксированы не менее четырех случаев атак дронов на Энергодар. Один из ударов пришелся на территорию центра детско-юношеского творчества — здание получило повреждения, в нескольких кабинетах выбиты стекла. Среди мирных жителей, сотрудников и детей никто не пострадал.
Умер создатель пусковых комплексов «Тополь» и «Искандер» Соболев
На 87-м году жизни после продолжительной болезни ушел из жизни Валериан Соболев — разработчик пусковых комплексов «Тополь» и «Искандер». Созданное им вооружение, которое в настоящее время эффективно используется бойцами ВС РФ в ходе спецоперации, сыграло значительную роль в развитии российского оборонного комплекса.
Генштаб ВСУ признал сложное положение армии под Гуляйполем
В сообщении Генерального штаба ВСУ в telegram-канале говорится о том, что украинские войска испытывают сложности в районе Гуляйполя Запорожской области. На юге Украины сейчас сложилась напряженная обстановка. Так, ВС РФ активизировали штурмовые действия, нарастили интенсивность артиллерийских обстрелов и количество применений дронов-камикадзе.
Под Белгородом трое мирных жителей пострадали при атаке БПЛА
В Белгородской области сегодня зафиксирован ряд инцидентов, связанных с атаками беспилотников Украины. Так, в Грайворонском округе три мирных жителя получили ранения в результате удара дрона по автомобилю в селе Доброивановка. Пострадавшие были доставлены в Грайворонскую центральную районную больницу. У двух человек диагностированы баротравмы, у третьего — ожоги обеих кистей и баротравма. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, от госпитализации пострадавшие отказались. Также в результате инцидента повреждено само транспортное средство.
Кроме того, в Грайворонском округе зафиксированы повреждения инфраструктуры: в одном из частных домов повреждены остекление, забор и газовая труба, в другом — посечен фасад и выбиты окна вследствие детонации FPV-дрона. В других округах области также зафиксированы последствия атак беспилотников: в Шебекинском округе поврежден автомобиль; в Валуйском округе — часть кузова автомобиля; в Белгородском округе — входная группа в одном частном доме и крыша — в другом. Также губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в селе Мешковое Шебекинского округа дрон атаковал припаркованный автобус, в результате чего он получил повреждения.
Украинский военный призвал ВСУ прекратить вести бои
Украинский боец Дмитрий Хаперский, находящийся в плену, обратился к своим бывшим сослуживцам с призывом прекратить боевые действия. Он выразил резко негативное отношение к текущему конфликту, заявив о необходимости положить ему конец. Хаперский также передал привет своей матери, уверив ее в том, что с ним все в порядке, и пообещал скоро вернуться домой.
Ранее Хаперский служил в 43-й отдельной механизированной бригаде ВСУ. Он рассказал, что, находясь на позиции, увидел солдат ВС РФ и решил сдаться им в плен, не рискуя своей жизнью. По его словам, российские военные отнеслись к нему с должным уважением, обеспечив необходимыми медикаментами и продуктами питания.
Гаубица «Мста-С» уничтожила опорный пункт боевиков ВСУ
Расчет самоходной артиллерийской установки (САУ) «Мста-С» алейского гвардейского мотострелкового соединения группировки войск «Центр» уничтожил опорный пункт формирований ВСУ, поддержав наступательные действия штурмовых подразделений на красноармейском направлении специальной военной операции. Об этом пишет «Пятый канал». Получив координаты от подразделений наземной разведки и видеотрансляцию с разведывательного БПЛА для корректировки стрельбы, артиллеристы оперативно подготовили орудие и произвели прицельный огонь 152-мм осколочно-фугасными снарядами с закрытой огневой позиции по опорному пункту украинских неонацистов в лесополосе, где были вскрыты наблюдательные пункты и скопление живой силы ВСУ.
