Виталий Кравцов забил гол в меньшинстве - 7:0 Фото: Павел Сидоров © URA.RU

Хоккейный клуб «Трактор» на домашней арене разгромил «Шанхай Дрэгонс» со счетом 9:0. Таким образом челябинцы прервали серию из четырех поражений, три из которых — домашние. Об этом сообщает корреспондент URA.RU, наблюдавший за игрой на ледовой арене «Трактор».

«Соскучившись по победам, челябинцы вышли на лед с боевым настроем и начали громить гостей с начала матча. Отличилось большинство лидеров нападения „Трактора“. При этом первый матч сезона „Драконы“ выиграли в напряженном матче у челябинцев 4 октября в овертайме — 5:4», — передает журналист.

На восьмой минуте Егор Коршков в атаке отдал передачу на дальнюю штангу, где Александр Кадейкин получил и точно бросил шайбу. Спустя шесть минут отличился Дронов: Светлаков отдал передачу с лицевой линии в центр, где Григорий опустил шайбу рукой на лед, пошел на ворота и точно бросил. Третий гол забил в большинстве за минуту до конца периода Джошуа Ливо.

Продолжение после рекламы

По итогам первого периода «Трактор» опережал «Драконов» по броскам 32-13, по броскам в створ 20-8. Разгром продолжился во второй 20-минутке. На 22-й минуте Телегин отдал передачу от синей линии на пятак, где Джордан Гросс точно бросил. Пятую шайбу с пятака отправил в ворота Андрей Никонов. Причем, после того, как Андрей Тихомиров заменил в китайских воротах Патрика Рибара.

Шестая шайба — спустя еще минуту: Егор Коршков «отклеился» от защитника и забил. На последней минуте периода Светлаков и Кравцов разыграли комбинацию в меньшинстве, и Виталий с пятака обыграл Тихомирова — 7:0.

В третьем периоде Василий Глотов отдал передачу под синюю линию, и Андрей Светлаков вышел один на один с вратарем — 8:0. А через девять минут Андрей оформил дубль при игре в большинстве.

Главной интригой матча было — сумеет ли вызванный из «Челмета» новобранец Савелий Шерстнев в первом 60-минутном матче в КХЛ оформить свой первый «сухарь»? И это тоже сегодня получилось.