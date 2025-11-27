Челябинский свинокомплекс после реконструкции увеличит выпуск продукции

После модернизации свинокомплекс вышел на полную мощность работы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Красноармейском округе (Челябинская область) купленный группой «Таврос» «Родниковский свинокомплекс» (РСК) увеличит выпуск продукции. Как заявила пресс-служба холдинга, ежегодный объем производства свинины в живом весе вырастет с 17 тысяч до 26 тысяч тонн.

«Возобновляется выпуск продукции на мощностях РСК. Завершился основной этап комплексной модернизации», — заявили в офисе «Тавроса».

Гендиректор предприятия Айрат Альтдинов сообщил, что в ноябре в обновленные корпуса завезли ремонтных свинок из селекционно-генетического центра Башкирской мясной компании. Процесс возобновления производства происходит по утвержденной технологической схеме. Предприятие уже вышло на полную мощность.

За полтора года провели масштабную реконструкцию всех подразделений комплекса. Собственник отремонтировал корпуса для содержания животных с новейшими системами кормления и климат-контроля, полностью заменил инженерные сети и построил дезинфекционные комплексы.

Общая сумма инвестиций в модернизацию предприятия составила около 1,8 млрд рублей. В первом квартале 2026 года «Родниковский свинокомплекс» планирует пройти проверку на соответствие четвертому компартменту биологической безопасности. На предприятии заявили, что инфраструктура уже соответствует установленным требованиям.

«Проект реализован с учетом лучших мировых практик с выходом на стабильное производство качественной продукции. Новые технологические линии рассчитаны на выпуск упакованной продукции для реализации в торговых сетях», — отметил Альтдинов.