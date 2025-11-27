Транспортный налог на легковые автомобили увеличится почти в два раза Фото: Илья Московец © URA.RU

В Челябинской области депутаты Законодательного собрания поддержали изменения, предложенные внести в закон «О транспортном налоге». Информация об этом прозвучала во время пятого заседания, передает корреспондент URA.RU.

«Депутаты областного парламента поддержали изменения в Закон области „О транспортном налоге“. После его вступления в силу налоговая ставка повысится. Сам закон не пересматривался с 2019 года», — прозвучало на заседании, передает корреспондент URA.RU.

Налог для легковых автомобилей мощностью до 100 лошадиных сил составит 10 рублей за лошадиную силу, для машин мощностью 100–150 лошадиных сил — 27 рублей. Для мотоциклов и мотороллеров мощностью до 20 лошадиных сил ставка составит 10 рублей, а для техники мощностью до 35 лошадиных сил — 20 рублей.

Льгота предусмотрена для физических лиц на грузовые автомобили старше 10 лет и мощностью до 150 лошадиных сил. Но вместо 60% от базовой ставки владельцы будут платить 80%. Изменения в закон внесены для увеличения бюджетных ассигнований, которые формируют дорожный фонд.

Даже после повышения, ставка транспортного налога в Челябинской области останется одной из самых низких по России, сообщили ранее в пресс-службе регионального министерства дорожного хозяйства и транспорта. В республика Башкортостан, например, она составляет 35 рублей, в Пермском крае — 33 рубля.