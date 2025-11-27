Челябинцы бросились бронировать коттеджи на Новый год
Забронировать коттедж к Новому году в среднем можно за 19 700 рублей
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Челябинская область в октябре 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года лидировала среди городов УФО по числу бронирований коттеджей на Новый год. Регион собрал почти 60% всех новогодних бронирований, сообщили в пресс-службе «Авито Путешествия».
«Жители УФО по сравнению с прошлым годом забронировали вдвое больше домов на Новый год. После Челябинской области чаще всего коттеджи на январские праздники арендуют в Тюмени (20%) и в Свердловской области (19%)», — сообщили в пресс-службе.
В среднем забронировать коттедж на Новый год в период с 31 декабря по 10 января можно за 19 700 рублей в сутки. При этом горожане предпочитают отдыхать компанией из шести человек и арендовать коттедж на две ночи. Челябинцы чаще всего арендуют дома (71%), а не коттеджи(13%). На ноябрьские праздники челябинцы также часто бронировали дома. В среднем они обходились путешественникам в 11 500 рублей за сутки.
