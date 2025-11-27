Обещал — выполнил: челябинский депутат Мхитарян отправил на СВО еще 800 тысяч рублей

Бойцы поблагодарили депутата Вигена Мхитаряна за вложение личных средств в поддержку СВО Фото: Ирина Иванова © URA.RU

Депутат Законодательного собрания Челябинской области Виген Мхитарян выполнил обещание, данное ветерану Великой Отечественной войны Николаю Николаевичу Жарову. Депутат направил 800 тысяч рублей из личных средств на доставку в зону СВО пяти автомобилей, покупку автомобиля, мотоцикла, оплату гуманитарных грузов и другое.

«Обещание, данное ветерану Великой Отечественной войны Николаю Николаевичу Жарову, выполнено. В мае я поздравлял Николая Николаевича с 80-летним юбилеем Великой Победы и после его рассказов о военных годах и подвигах настолько вдохновился, что принял решение — в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне выделить из личных средств еще 800 тысяч рублей на поддержку наших героев!» — рассказал URA.RU Виген Мхитарян.

Последними вложениями из указанной суммы стала оплата доставки автовоза с пятью автомобилями, которую организовали волонтеры «Тыл СВОим», покупка мотоцикла для войсковой части № 41158 и оплата доставки гуманитарного груза на передовую. Общая сумма личной помощи Вигена Мхитаряна, направленная на поддержку спецоперации, уже превысила 11 миллионов рублей.

Депутат говорит, что не может остаться в стороне и не помогать хотя бы финансово. «Когда-то такие великие люди рисковали своими жизнями ради нас с вами, ради великой России, ради будущего без нацизма. Грех нам сейчас оставаться в стороне и хотя бы не помочь финансово, чем можем!» — добавил он.