На НТВ вернется культовый сериал с Гошей Куценко

Продолжение истории Константина Кулыгина выйдет в эфир НТВ 1 декабря в 20:00 Фото: предоставлено НТВ

Телеканал НТВ выпустит продолжение популярного медицинского сериала «Скорая помощь», главную роль в котором исполняет Гоша Куценко. Восьмой сезон проекта выйдет на экраны 1 декабря в 20:00. Ключевой сюжетной линией станет борьба за существование подстанции скорой медицинской помощи (СМП), на которой работает персонаж Куценко — Константин Кулыгин. При этом героям также предстоит решать личные проблемы и спасать жизни пациентов.

Что ждет зрителей в новом сезоне

В новом сезоне, помимо спасения пациентов, врачам СМП предстоит бороться за само существование их подстанции Фото: предоставлено НТВ

В восьмом сезоне медикам предстоит побороться за сохранение отделения скорой помощи с влиятельным бизнесменом Игнатовым (Вячеслав Разбегаев). Также врачи и фельдшеры продолжат выполнять повседневную работу, сталкиваясь с широким спектром вызовов.

Так, им предстоит оказывать помощь пострадавшему от арбалета, выезжать на вызов к мастеру по изготовлению ножей, помогать подросткам после поражения электрическим током и спасать попавшую в аварию девушку-аниматора. Помимо этого, бригада «скорой» диагностирует тромб у популярного певца, поможет незрячему пациенту с аллергией на пылевого клеща и столкнется с юношей, который верит в возможность воскрешения погибшего отца с помощью псевдонаучного изобретения.

«В этом сезоне мой герой стал начальником, и в какой-то степени это его поглотило. Кулыгину хочется сбросить с себя бразды правления и вновь заниматься своим делом, поэтому он постоянно сбегает с рабочего места и участвует в выездах. Но дело осложняется еще и тем, что землю, на которой стоит подстанция, хотят захватить, и героям предстоит отстоять ее. Этот сезон получился интересным, потому что есть довольно выраженная детективная линия. Медики сталкиваются с реальностью, и это раскрывает их с новой стороны», – рассказал о новой части сериала Гоша Куценко.

Как отмечают создатели сериала, особое внимание на съемках уделялось реалистичности происходящего в кадре. Поэтому в сериале задействованы два практикующих медика, которые консультировали артистов. Один из них — врач скорой помощи, участвовавший в проработке сценария. Другой — реаниматолог, контролировавший медицинские аспекты съемочного процесса.

Неожиданности на съемках

На съемках новой части «Скорой помощи» несколько раз происходили неожиданные происшествия Фото: предоставлено НТВ

Но несмотря на тщательную подготовку к работе над картиной, на съемочной площадке все же могут происходить различные инциденты и неожиданности, которые не всегда зависят от артистов. Например, съемки одной из завершающих сцен проходили на территории завода, но вместе с командой проекта туда одновременно приехала другая киногруппа. Из-за схожего внешнего вида спецтранспорта часть актерских вагонов и технических машин перепутались. На территорию съемок «Скорой помощи» приехала чужая техника, а нужный транспорт попал на площадку другого проекта.

В тот же день артисты снимали сцену задержания, в которой полиция надевает наручники на преступников. К концу смены выяснилось, что реквизиторы потеряли ключ от браслетов, которые были на одном из актеров. Попытки вскрыть замок подручными предметами делали наручники лишь еще туже. Снять их удалось только спустя три часа, сломав механизм молотком.

«На площадке нам было весело. Мы постоянно прикалывались друг над другом, даже взгляда могло хватить, чтобы нам стало смешно. И такое происходило каждый раз, даже когда мы просто сидели в гримерках, начинались всякие подколки и импровизации. Наша команда стала настолько слаженной за все сезоны, что мы приезжали на съемки, как к себе домой», — поделился актер Степан Куликов, играющий роль фельдшера СМП Виктора Ушакова.

Как изменятся любимые герои

Героев сериала ждет эволюция образов по сравнению с прошлыми выпусками Фото: предоставлено НТВ

Артист добавил, что персонажи нового сезона «Скорой помощи» стали «взрослее» по сравнению с начальными эпизодами картины. Его герой Виктор, оставаясь таким же смешным, шебутным и нелепым, одновременно будет решать финансовые и семейные проблемы. Для фельдшера остро встанет вопрос выплаты ипотеки.

Начнет меняться и характер Владимира Ломагина, которого играет Александр Тютин. Тихому и скромному врачу предстоит пройти проверку популярностью, когда он все же выпустит книгу, которую ему посоветовали написать в последних сериях прошлого сезона.

«Владимир ее издаст и ощутит вкус славы. Однако для него это будет своеобразным испытанием — он человек довольно скромный и застенчивый, а тут на него обрушится популярность. Через это проявится динамика персонажа», — отмечает Александр Тютин.

Петр Баранчеев, исполняющий роль врача Павла Рыкова, указывает, что его герой поменялся очень сильно. Отличавшийся тяжелым характером и циничностью медик станет примерным семьянином и практически благородным человеком. Но все же съемочная группа постаралась сохранить отличительные черты Рыкова, чтобы персонаж не стал слишком правильным и скучным.

«За пять сезонов „Скорой помощи“ моя героиня Люба прожила целую жизнь. Она прошла путь от расставания до любви, от обмана до раскаяния. Поэтому можно сказать, что Люба сильно изменилась, и это будет заметно в новом сезоне. Она стала более глубокой, вдумчивой и эмпатичной. Но главное в ней осталось неизменным: Люба — однолюб и очень преданный друг и соратник. При этом она настоящий танк: ничего не боится, не стесняется, и все эмоции тут же отражаются на лице. В этом мы с ней совершенно разные», — рассказывает Светлана Брюханова, которая в «Скорой помощи» играет фельдшера Любовь Золотареву.

И только главный герой Константин Кулыгин почти не поменялся, несмотря на события прошлых сезонов и потерю памяти. По словам Гоши Куценко, его персонаж остался «доктором-фанатиком», который не может жить без своей работы.