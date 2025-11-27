В Челябинске задержана адвокат Галина Глазунова

В Челябинске сотрудники правоохранительных органов задержали адвоката Галину Глазунову. Об этом URA.RU рассказал источник в силовых структурах.

Суть подозрений пока не раскрывают. В пресс-службах региональных управлений ФСБ, МВД и СКР уточняют информацию.

Адвокатское сообщество области в шоке от задержания Глазуновой. По словам нескольких собеседников агентства, она не вызывала никаких подозрений. Была, как говорится, «ниже травы» и в сомнительные истории не влезала.