В Челябинске задержана адвокат Галина Глазунова
Адвокат попал под следствие
Фото: Илья Московец © URA.RU
В Челябинске сотрудники правоохранительных органов задержали адвоката Галину Глазунову. Об этом URA.RU рассказал источник в силовых структурах.
«Глазунова задержана. С ней проводятся оперативно-следственные мероприятия», — рассказал источник.
Суть подозрений пока не раскрывают. В пресс-службах региональных управлений ФСБ, МВД и СКР уточняют информацию.
Адвокатское сообщество области в шоке от задержания Глазуновой. По словам нескольких собеседников агентства, она не вызывала никаких подозрений. Была, как говорится, «ниже травы» и в сомнительные истории не влезала.
