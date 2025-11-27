Логотип РИА URA.RU
В Челябинске задержана адвокат Галина Глазунова

27 ноября 2025 в 12:32
Адвокат попал под следствие

Адвокат попал под следствие

Фото: Илья Московец © URA.RU

В Челябинске сотрудники правоохранительных органов задержали адвоката Галину Глазунову. Об этом URA.RU рассказал источник в силовых структурах.

«Глазунова задержана. С ней проводятся оперативно-следственные мероприятия», — рассказал источник.

Суть подозрений пока не раскрывают. В пресс-службах региональных управлений ФСБ, МВД и СКР уточняют информацию.

Адвокатское сообщество области в шоке от задержания Глазуновой. По словам нескольких собеседников агентства, она не вызывала никаких подозрений. Была, как говорится, «ниже травы» и в сомнительные истории не влезала.

Комментарии (1)
  • Леонид
    27 ноября 2025 12:57
    Адвокатура давно себя изжила, так как никто там ни за что не отвечает.
