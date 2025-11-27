В Миассе осужден депутат из Сатки, виновный в гибели двух человек в ДТП

По вине депутата погибли водитель и пассажир другого автомобиля (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Миассе Челябинской области горсуд вынес обвинительный приговор депутату Саткинского округа, по вине которого в аварии погибли два человека. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города Миасс. По данным URA.RU, речь идет об председателе комиссии по финансам, бюджету и экономической политике Алексее Витьшеве.

«Миасский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении депутата Саткинского муниципального округа, совершившего ДТП, в результате которого погибло двое человек. Установлено, что виновник происшествия нарушил Правила дорожного движения, не убедился в безопасности маневра, создал опасность для других участников движения», — пояснили в пресс-службе ведомства.

В пресс-службе областной прокуратуры отметили, что в результате аварии наступила смерть водителя и пассажира встречного автомобиля. Суд признал водителя виновным по части 5 статьи 264 УК РФ. С учетом мнения прокурора было принято решение назначить виновному наказание в виде двух с половиной лет лишения свободы. Однако на основании части 2 статьи 53.1 УК РФ лишение свободы было заменено на принудительные работы. При этом каждый месяц из заработной платы осужденного будет удерживаться 10% в пользу государства.

По данным URA.RU, депутат ранее уже имел судимость. В 1995 году он был осужден по статье 196 УК РФ за преднамеренное банкротство.