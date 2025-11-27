Спектакль «Позывной Лютик» прошел в школе имени героя Ольги Качуры Фото: Алексей Самаев © URA.RU

В школе № 16 имени героя РФ и ДНР Ольги Качуры в Копейске прошел показ военно-патриотического спектакля «Позывной Лютик». Постановка создана при поддержке бойцов батальона «Сомали» Сергея Батанова и Дмитрия Гапонова, передает корреспондент URA.RU из концертного зала.

«С момента строительства и ввода эксплуатации школа начала обретать свою историю, которая была и без того. История имени героя, тем более это имя женское. И эту патриотическую историю мы формируем и наполняем регулярно и системно для того, чтобы у ребят была постоянная связь и патриотическое воспитание. Мы специально проводим показ именно здесь», — рассказал URA.RU вице-мэр по соцразвитию Копейска Алексей Ангеловский.

Перед началом спектакля работала военно-патриотическая выставка, посвященная СВО, а также состоялся небольшой концерт военного репертуара. На мероприятие пригласили участников специальной военной операции и их семьи, а также представителей организации «Боевое братство». По словам майора в отставке Алексея Генкина, спектакль стал возможен благодаря инициативе бойцов батальона «Сомали».

«Идея нашего патриотического спектакля возникла по инициативе бойцов „Сомали“, которые этот проект привезли на нашу уральскую землю. Концепция дает нам возможность хотя бы немножко информативно и визуально осветить, что происходит там. Хочу выразить огромную благодарность. Мы здесь представляем движение „Наследие Урала“. Занимаемся патриотическим воспитанием и поддержкой», — отметил он.

Режиссер постановки Игорь Мешков поблагодарил зрителей за участие. Он также напомнил о возможности поддержать бойцов через благотворительность.