Челябинские аграрии при нехватке рабочих рук подняли зарплаты до 62 тысяч

27 ноября 2025 в 14:49
Сельхозпредприятиям потребовалось почти в два раза больше персонала

Фото: Алексей Казанцев © URA.RU

Аграрии Челябинской области при дефиците кадров подняли среднюю зарплату до 62,1 тысячи рублей. Как URA.RU рассказали в пресс-службе платформы «Авито Работа», требуются сезонные и постоянные сотрудники.

«В 2025 году в регионе заметно выросло количество предложений для специалистов аграрной сферы. Работодатели активнее формируют запрос на кадры, а уровень зарплат остается конкурентным для региона», — сообщили URA.RU в офисе компании.

Количество предложений в сельском хозяйстве увеличилось на 82%. По данным аналитиков, аграрный рынок области продолжил расти. Работодатели активно размещали вакансии как для полевых работников, так и для узкопрофильных специалистов.

В пресс-службе платформы уточнили, что показатель средней зарплаты формируется на основе усредненных данных из размещенных вакансий. Фактический доход работников может отличаться с учетом премий, бонусов и дополнительных выплат.

