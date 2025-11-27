В Сосновском районе Челябинской области, названном за близость к столице региона челябинской Рублевкой, в 10 минутах от ТРК «Фокус» строят загородный квартал комфорт-класса. Часть домов уже возведена, проект следующей многоэтажки одобрила экспертиза, сообщается на сайте госреестра.

Комплексная застройка расположена в четырех километрах от Челябинска и в 10 минутах езды от ТРК «Фокус». Сейчас комплекс состоит из 26 кирпичных зданий с разными вариантами планировок. ЖК находится на территории с развитой инфраструктурой. Рядом — детский сад, остановка общественного транспорта и магазины, фитнес-центр, кафе и зоны отдыха. Дополнительно планируется построить школу на 1100 мест и детский сад на 200 мест, а также новые коммерческие объекты.