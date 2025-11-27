Как украсить дом и привлечь богатство в Новом году: советы фэн-шуй

Год Огненной Лошади наступает раз в 60 лет Фото: Никита Сабашников © URA.RU

Впереди Новый год, и пора задуматься о том, как украсить дом, что надеть и чем заполнить праздничный стол. Если есть желание сделать это со смыслом, предлагаем обратиться к фэн-шуй. Как правильно украсить свой дом, где поставить елку и какие блюда приготовить, чтобы привлечь удачу и любовь, URA.RU рассказала мастер фэн-шуй и тета-хилинга, специалист по трансформации сознания и позитивной психологии Наталья Правдина.

Каким ожидается год Огненной Лошади

По словам Натальи Правдиной, в китайской астрологии элемент огня добавляет динамичность, непредсказуемость, яркость, энергию и импульсивность. Поэтому год Огненной Лошади — период перемен, энергии, активности, больших движений, передвижений, новых проектов, новых идей.

«Это год решительности и риска. Люди будут склонны к принятию быстрых решений. Можно ожидать очень резких изменений в личных отношениях, в бизнесе и в политических событиях. Также это год коммуникации, активного общения, поездок, контактов с новыми людьми, появления новых идей», — рассказывает мастер фэн-шуй.

Продолжение после рекламы

Эксперт отмечает, что в этом году также возможны перегрузки, переутомление, импульсивность, нервозность, конфликты, поэтому необходимо научиться управлять своими эмоциями.

В 2026 году есть шанс на быстрый прогресс в карьере и финансовой сфере. Однако это возможно при соблюдении дисциплины. По словам специалиста, есть риски, связанные с большими расходами и импульсивными покупками, поэтому нужно действовать обдуманно.

Чем украсить дом к Новому году

Мандарин - символ Нового года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Мастер по фэн-шуй рекомендует в Новый год окружить себя ритуалами и символами на удачу.

«Помните о том, что красный, золотой и оранжевый цвета поддерживают энергетику праздника, процветания. Символы удачи — монеты, мандарины, фигурки лошади. Можно приобрести фигурки „дерево желаний“ или „бог богатства“, которые притягивают к своему владельцу счастливую любовь, большие деньги и крепкое здоровье. Все это создает атмосферу удачи и радости», — рассказала эксперт.

Где поставить елку по фэн-шуй

Елку Наталья Правдина советует поставить в восточном или юго-восточном секторах квартиры. Восточный сектор обладает способностью притягивать финансовые возможности и стимулировать рост во всех сферах жизни. Юго-восток способствует движению вперед, притоку новой жизненной силы и вдохновения.

Также, если вы хотите привлечь удачу, деньги и любовь, используйте елочку как своеобразную витрину для своих желаний. Напишите свои заветные мечты на бумажках и украсьте ими новогоднее дерево.

«Также можете приобрести елочные игрушки, символизирующие те цели, к которым вы стремитесь. Например, если вы хотите найти любовь, повесьте на елочку украшение в виде сердца. Если вы хотите ребенка, найдите игрушку с изображением младенца», — пояснила эксперт.

Какие блюда и напитки включить в новогоднее меню

В эту новогоднюю ночь мастер фэн-шуй предлагает поставить на праздничный стол красную икру и лосось, так как эти ингредиенты символизируют богатство. Греческий салат с оливками и фетой является символом удачи и здоровья. Салат с гранатом, орехом и зеленью — это вкус праздника и радости.

«Для процветания и удачи в делах рекомендую предложить гостям рыбный суп. Суп-пюре из тыквы или моркови с имбирем символизирует тепло, достаток и уют для дома и семьи на весь год. Из горячих блюд можно приготовить запеченную рыбу. Можно использовать лосось, красную рыбу с лимоном и травами. Это символизирует благополучие и плавное течение событий», — рассказала эксперт.

Утка или индейка с яблоками и клюквенным соусом привлекут в жизнь богатство и радость. Говяжьи медальоны с грибами в соусе из красного вина — статусность и успех. Вегетарианцам эксперт советует приготовить рагу из корнеплодов.

Продолжение после рекламы

«На гарнир можно использовать картофель, который символизирует комфорт и уют. Рис с зеленью и овощами привнесет в ваш дом изобилие, а тушеная капуста с курагой и орехами — плодородие», — уточнила Наталья Правдина.

Каких цветов в одежде нужно избегать в Новый год и почему

Поскольку в 2026 году и так очень много огня, Наталья Правдина не рекомендует встречать Новый год в одежде красного цвета. «Лучше добавить для гармонии цвет воды: голубой, синий, бирюзовый. Подойдет даже черный или цвета дерева: зеленый и коричневатый. А вот красного цвета лучше избегать», — рассказала мастер фэн-шуй.

Как привлечь удачу, деньги и любовь в Новом году

Елку нужно поставить в восточном или юго-восточном секторах квартиры Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Чтобы привлечь удачу в 2026-м, мастер по фэн-шуй советует закрыть долги до Нового года и постараться завершить все важные дела до его наступления.

«Не копите беспорядок. Сделайте уборку в своем доме, чтобы войти в Новый год с чистым, красивым и аккуратным пространством. Нельзя встречать год с негативными мыслями. Не конфликтуйте, забудьте в этот день про жалобы, не зацикливайтесь на проблемах. Лучше фокусируйтесь на благодарности и намерениях на будущее», — рассказала Наталья Правдина.

Эксперт также советует убрать из дома все сломанные предметы, пустые бутылки, ненужные вещи. По ее словам, чистота пространства дома важна как символ обновления.

«Начните праздничную ночь с короткой медитации или запишите список целей на год, чтобы направить энергию туда, куда вы хотите. Ну и когда наступает Новый год обязательно откройте на минутку окна и призовите свежий ветер удачи», — рассказала Наталья Правдина.

Как правильно провести первые дни Нового года

По словам мастера по фэн-шуй, важно не только как вы встретите Новый год, но и как проведете первые его дни. «Обратите внимание на распорядок дня. Держите режим дня примерно такой же, как в обычные дни. Однако важно не перегружать день событиями, так как в наступающем году Огненной Лошади перегрузок будет достаточно», — рассказала специалист.

Наталья Правдина советует в первые дни года проветрить свой дом, убрать все лишнее, оставляя место для новых начинаний в своей жизни. Эксперт отмечает, что свежий воздух, порядок и размеренность благоприятствуют энергии Лошади. Важно в эти дни обратить внимание на свое состояние. Практикуйте ритуалы благодарности, короткие медитации, пишите записки с благодарностью за прошедший 2025 год. Это поможет вам настроиться на новые цели.