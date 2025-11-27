Челябинск представил технологичный стенд на форуме городов в Екатеринбурге

Алексей Текслер оценил работу челябинского стенда на форуме «Города России» Фото: Пресс-служба правительства Челябинской области

Губернатор Алексей Текслер высоко оценил технологичный стенд Челябинска на IX Общероссийском форуме «Города России», который проводится в Екатеринбурге. Работу выставки губернатору продемонстрировал глава города Алексей Лошкин, сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Сегодня мы являемся одними из лидеров в России по обновлению общественного транспорта. Кроме того, в Челябинске внедряются информационные системы, которые управляют этим общественным транспортом: система управления светофорами, оборудование внутри транспорта, безналичная оплата различными способами, включая самые современные — QR-коды, транспортные карты и так далее», — пояснил Лошкин. Мэр Челябинска добавил, что это подчеркивает постоянное развитие областного центра.

На стенде представлена возможность изучить историческое развитие города — от его основания до современности. Посетители форума получат информацию о ключевых городских локациях, объектах культуры и спорта, современных элементах благоустройства, а также о событиях в области событийного и промышленного туризма. Редакция URA.RU ведет онлайн-трансляцию с мероприятий форума.

Работа стенда и представленные инициативы получили высокую оценку Текслера. Среди прочего губернатор обратил особое внимание на проект «Город для СВОих», который предусматривает комплекс мер социальной поддержки для участников специальной военной операции и их семей.