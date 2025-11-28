Российскому бизнесу вернули удобные переводы за рубеж

Перевод денег получателю через новый сервис занимает от одного дня Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

В России запустили инновационный сервис «Дело.Глобал» для компаний, которые работают в сфере внешнеэкономического бизнеса. С помощью нового продукта Делобанка, входящего в банковскую группу «Синара», представители бизнеса могут отправлять платежи в другие страны в один клик. Как пояснили URA.RU в пресс-службе финансовой организации, перевод денег получателю занимает от одного дня.

«В современных реалиях провести платеж за границу — это задача со звездочкой. Меняются требования, ужесточаются правила, каждый платеж проходит многоступенчатые проверки, а гарантий, что деньги дойдут до адресата, нет. Наш сервис „Дело.Глобал“ — это простое и надежное решение, с которым платежи доходят до зарубежных партнеров за минимально возможное время. Бизнес инициирует платеж, а всю дальнейшую работу мы берем на себя, включая все операции по валютному контролю и оформлению документов», — рассказал директор Делобанка Максим Световцев.

Работа с «Дело.Глобал» организована по принципу одного окна, то есть клиент выбирает валюту среди всех самых востребованных для платежа за границу, фиксирует выгодный курс и прикладывает необходимые документы. Заявка на платеж заполняется в три шага с минимальным для отправки денег перечнем полей и согласуется не более чем за два часа. К тому же, весь документооборот по сделке проходит в электронном виде через интернет-банк, без телеграм-чатов и электронной почты.

Продолжение после рекламы

После того, как клиент заполнил заявку, ему остается только следить за ее статусом в личном кабинете интернет-банка. Расчеты проводятся напрямую через надежный зарубежный банк-партнер, у которого открыт счет в Банке Синара.

«У клиентов снова появилась возможность проводить международные В2В-платежи как раньше, через российский интернет-банк, и самостоятельно контролировать платеж. Сервис “Дело.Глобал” возвращает клиентам времена, когда валютные переводы были простыми, надежными и прозрачными. Предприниматель приходит к нам с документами и задачей отправить платеж. Всю остальную работу мы берем на себя», — резюмировали в пресс-службе Делобанка.

Сервис «Дело.Глобал» уже доступен клиентам банка в личном кабинете интернет-банка. Узнать дополнительные подробности о «Дело.Глобал» можно на сайте Делобанка.

Делобанк — Филиал «Дело» АО Банк Синара.

Федеральный банк для малого и среднего бизнеса, с которым легко развивать новые проекты и направления, эффективно управляя денежными потоками. Делобанк ежегодно подтверждает цифровое лидерство — входит в ТОП-5 федеральных банков в рейтинге Markswebb Business Internet / Mobile Banking Rank 2019-2024. Более 200 000 предпринимателей и компаний России уже выбрали Делобанк. Одними из первых на рынке они получают инновационные сервисы. Не оферта.