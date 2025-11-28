Свердловский экс-гаишник, задушивший друга в машине, ушел на СВО
Вадим К. после ЧП был уволен из правоохранительных органов
Бывший инспектор ДПС из Верхотурья (Свердловская область) Вадим К., попавший в СИЗО за убийство 38-летнего Марата Гайнетдинова, стал участником российской спецоперации на Украине. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к следствию.
«Он ушел на фронт 10-12 дней назад», — сказал собеседник агентства. В свердловском СУ СК от комментариев по теме воздержались.
Как ранее писало URA.RU, Вадим вместе с другом попал в СИЗО 4 октября. По версии следствия, они жестоко расправились с Гайнетдиновым, который был другом Вадима. Последний 27 сентября приехал к нему в гости из Екатеринбурга, а когда начал собираться домой, между ними вспыхнул конфликт, который закончился трагедией.
Родные забили тревогу, Марата начали искать. Его красный Peugeot нашли через пару дней в лесу возле деревни Новая Тура. По словам источника агентства, Вадим вину в преступлении признал. После ЧП его отстранили от служебных обязанностей. Он считался одним из лучших сотрудников ДПС в городе, говорили его знакомые. Все новости по этой теме — в сюжете URA.RU.
