Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

Свердловский экс-гаишник, задушивший друга в машине, ушел на СВО

28 ноября 2025 в 07:30
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Вадим К. после ЧП был уволен из правоохранительных органов

Вадим К. после ЧП был уволен из правоохранительных органов

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Бывший инспектор ДПС из Верхотурья (Свердловская область) Вадим К., попавший в СИЗО за убийство 38-летнего Марата Гайнетдинова, стал участником российской спецоперации на Украине. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к следствию.

«Он ушел на фронт 10-12 дней назад», — сказал собеседник агентства. В свердловском СУ СК от комментариев по теме воздержались.

Как ранее писало URA.RU, Вадим вместе с другом попал в СИЗО 4 октября. По версии следствия, они жестоко расправились с Гайнетдиновым, который был другом Вадима. Последний 27 сентября приехал к нему в гости из Екатеринбурга, а когда начал собираться домой, между ними вспыхнул конфликт, который закончился трагедией.

Продолжение после рекламы

Родные забили тревогу, Марата начали искать. Его красный Peugeot нашли через пару дней в лесу возле деревни Новая Тура. По словам источника агентства, Вадим вину в преступлении признал. После ЧП его отстранили от служебных обязанностей. Он считался одним из лучших сотрудников ДПС в городе, говорили его знакомые. Все новости по этой теме — в сюжете URA.RU.

Материал из сюжета:

В Верхотурье убили екатеринбуржца на красном Peugeot

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал