Полпред Жога назвал главную проблему малых городов Урала
В Екатеринбурге стартовал форум «Города России», в котором принял участие Артем Жога
Фото: Размик Закарян © URA.RU
Главной проблемой малых городов Урала является массовый отток молодежи. Об этом заявил полномочный представитель президента РФ в УрФО Артем Жога на девятом форуме «Города России», который стартовал в Екатеринбурге.
«В Уральском федеральном округе свыше 300 муниципалитетов, я активно посещаю разные населенные пункты. Считаю, что основная проблема небольших городов во всех регионах страны — это отток молодёжи. К решению этого вопроса нужно подходить комплексно», — пояснил Жога.
На главной стратегической сессии форума обратил внимание, что муниципальным командам нужна помощь с подготовкой проектной документации для строительства школ, больниц и парков. «Ведь не у всех малых городов есть возможность качественно составлять проекты, а это зачастую основание для выделения финансирования», — написал полпред в своем telegram-канале.
Он выразил уверенность, что активные и неравнодушные жители Урала смогут реализовать позитивные изменения при должной поддержке. «Знаю, что в городах Уральского федерального округа живут неравнодушные люди, готовые работать на благо родного края. И это залог успеха!», — подчеркнул он.
Ссылаясь на слова президента РФ Владимира Путина, полпред напомнил, что местное самоуправление является основой государственной системы, а потому требует внимания ко всем сферам жизни — от дорог и транспорта до поддержки участников спецоперации.
- //////////////////27 ноября 2025 21:13И куда тот отток молодежи осуществляется? Не в Екб ли в человейники и в курьеры?
- читатели27 ноября 2025 20:37комплексные слова остановят молодёжь?