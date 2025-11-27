Логотип РИА URA.RU
Полпред Жога назвал главную проблему малых городов Урала

Полпред Жога — основной угрозой для малых городов Урала является отток молодежи
27 ноября 2025 в 20:21
В Екатеринбурге стартовал форум «Города России», в котором принял участие Артем Жога

Фото: Размик Закарян © URA.RU

Главной проблемой малых городов Урала является массовый отток молодежи. Об этом заявил полномочный представитель президента РФ в УрФО Артем Жога на девятом форуме «Города России», который стартовал в Екатеринбурге.

«В Уральском федеральном округе свыше 300 муниципалитетов, я активно посещаю разные населенные пункты. Считаю, что основная проблема небольших городов во всех регионах страны — это отток молодёжи. К решению этого вопроса нужно подходить комплексно», — пояснил Жога. 

На главной стратегической сессии форума обратил внимание, что муниципальным командам нужна помощь с подготовкой проектной документации для строительства школ, больниц и парков. «Ведь не у всех малых городов есть возможность качественно составлять проекты, а это зачастую основание для выделения финансирования», — написал полпред в своем telegram-канале. 

Он выразил уверенность, что активные и неравнодушные жители Урала смогут реализовать позитивные изменения при должной поддержке. «Знаю, что в городах Уральского федерального округа живут неравнодушные люди, готовые работать на благо родного края. И это залог успеха!», — подчеркнул он.

Ссылаясь на слова президента РФ Владимира Путина, полпред напомнил, что местное самоуправление является основой государственной системы, а потому требует внимания ко всем сферам жизни — от дорог и транспорта до поддержки участников спецоперации.

Комментарии (2)
  • //////////////////
    27 ноября 2025 21:13
    И куда тот отток молодежи осуществляется? Не в Екб ли в человейники и в курьеры?
  • читатели
    27 ноября 2025 20:37
    комплексные слова остановят молодёжь?
