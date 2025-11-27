Полпред Жога назвал главную проблему малых городов Урала

В Екатеринбурге стартовал форум «Города России», в котором принял участие Артем Жога Фото: Размик Закарян © URA.RU

Главной проблемой малых городов Урала является массовый отток молодежи. Об этом заявил полномочный представитель президента РФ в УрФО Артем Жога на девятом форуме «Города России», который стартовал в Екатеринбурге.

«В Уральском федеральном округе свыше 300 муниципалитетов, я активно посещаю разные населенные пункты. Считаю, что основная проблема небольших городов во всех регионах страны — это отток молодёжи. К решению этого вопроса нужно подходить комплексно», — пояснил Жога.

На главной стратегической сессии форума обратил внимание, что муниципальным командам нужна помощь с подготовкой проектной документации для строительства школ, больниц и парков. «Ведь не у всех малых городов есть возможность качественно составлять проекты, а это зачастую основание для выделения финансирования», — написал полпред в своем telegram-канале.

Продолжение после рекламы

Он выразил уверенность, что активные и неравнодушные жители Урала смогут реализовать позитивные изменения при должной поддержке. «Знаю, что в городах Уральского федерального округа живут неравнодушные люди, готовые работать на благо родного края. И это залог успеха!», — подчеркнул он.