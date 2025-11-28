Муниципальное взаимодействие Челябинска и Екатеринбурга вышло на новый уровень

Сергей Буяков и Анна Гурарий подписали соглашение о межмуниципальном взаимодействии Фото: Размик Закарян © URA.RU

На IX Общероссийском форуме «Города России: технологии лидерства», который проходит 27-28 ноября в Екатеринбурге, состоялось подписание соглашения о межмуниципальном взаимодействии между председателями городских дум Челябинска и Екатеринбурга — Сергеем Буяковым и Анной Гурарий. Таким образом, официально закреплены уже существующие традиции сотрудничества между двумя крупнейшими уральскими городами.

«В рамках форума председатели городских Дум Челябинска и Екатеринбурга — Сергей Буяков и Анна Гурарий — подписали соглашение о межмуниципальном взаимодействии. Этот документ официально закрепляет сложившееся партнерство», — сообщает пресс-служба Екатеринбургской городской Думы.

В рамках деловой программы Буяков выступил на дискуссии, посвященной муниципальной реформе. Он поделился с коллегами из других регионов практикой вовлечения челябинцев в решение вопросов городского развития. Особое внимание он уделил сравнению двух подходов: традиционных наказов избирателей и инициативного бюджетирования. По мнению председателя челябинской Гордумы, когда жители не просто высказывают пожелания, а сами активно участвуют в создании и реализации проектов, это дает гораздо больший эффект.

«На IX Общероссийском форуме стратегического развития в Екатеринбурге рассказал коллегам-председателям представительных органов и депутатам о нашем опыте инициативного бюджетирования. При этом вовлеченность жителей в процесс сформировала новую потребность — в равномерном распределении средств по всем территориям города», — написал Буяков в своем telegram-канале.