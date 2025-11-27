Новая мера для бойцов СВО повысит уровень жизни россиян
Назначение бойцам СВО страховой пенсии по выслуге лет увеличит денежную массу в стране
Фото: Илья Московец © URA.RU
Власти повысят уровень жизни россиян. На заседании правительства 27 ноября премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что время службы в добровольческих формированиях участников СВО учтут при назначении пенсий за выслугу лет. Как рассказали эксперты URA.RU, из-за этого россияне начнут тратить больше денег внутри страны, что быстро стимулирует рост ее экономики.
Все добровольцы СВО должны быть в одинаковых условиях, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин
Фото: Вячеслав Немышев © URA.RU
В начале заседания Мишустин поднял вопрос о социальной поддержке участников спецоперации. А именно тех, кто защищал нашу страну в добровольческих формированиях и завершил службу, включая военных, пожарных и сотрудников иных силовых ведомств, конкретизировал премьер. «Все добровольцы, кто с оружием в руках отстаивает интересы России, рискует своей жизнью и здоровьем, должны быть в одинаковых условиях», — добавил он. Правительство решает эту задачу, в том числе совершенствуя пенсионное законодательство, продолжил Мишустин. Сейчас период пребывания в добровольческих формированиях засчитывается в стаж при назначении страховой пенсии по старости.
«Теперь время такой службы будет учитываться и при установлении пенсионных выплат за выслугу лет. Изменения подготовлены по поручению главы государства. Надо оперативно направить законопроект парламентариям, чтобы с 1 января следующего года федеральный закон вступил в силу», — сообщил он.
Власти усилят участие ветеранов СВО в госпроектах
Фото: Илья Московец © URA.RU
Затем Мишустин озвучил план структурных изменений в экономике до 2030 года, который власти подготовили по поручению президента. Он включает свыше 60 целевых индикаторов, объединенных в семь взаимосвязанных разделов, согласно которым удалось расширить участие молодежи и ветеранов спецоперации в различных проектах, добавил он. Это совершенствует отраслевую структуру занятости с большим акцентом на приток кадров, что очень важно, в обрабатывающие производства, отметил Мишустин.
Правительство устранило «бюрократический глюк» в системе поддержки бойцов СВО
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Новое преимущество для бойцов, выполняющих задачи в зоне СВО, — это исправление «бюрократического глюка» в системе поддержки такой категории людей, которое приведет в росту экономики, рассказал URA.RU заместитель председателя комитета по экономической политике Государственной думы РФ Михаил Делягин. «Такая мера, которая должна приобрести юридическую силу с января 2026 года, — это исправление той глупости, когда добровольцев приравняли к военнослужащим, так как они выполняли те же функции, что и они, а потом выяснилось, что такое положение надо было прописать в разных отраслях законодательства. Юридическая процедура затянулась на неоправданный срок, поэтому люди начали чувствовать себя обманутыми. Хорошо, что это недоразумение смогли исправить», — отметил депутат.
Новая мера поддержки бойцов укрепит экономику в целом
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
Такая поддержка, предполагающая увеличение пенсионных выплат, приведет к быстрому увеличению спроса внутри страны, добавил Делягин. «Данная мера увеличит покупательную способность населения, которое активнее начнет тратить деньги внутри всех регионов страны, что укрепит ее финансовое положение в целом. Это означает поддержку экономики, когда ее „душат“ высокими кредитам и произволом монополий», — добавил эксперт.
Бойцы, вернувшиеся с фронта, будут уверены в своей поддержке со стороны государства на гражданке, что стимулирует их на длительный и трудоемкий труд в организациях, особенно в таких, где работа сопряжена с повышенным уровнем физического или психологического напряжения, добавил руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников. «Прежде всего, это стабилизирует кадровый состав в организациях и удержит квалифицированных специалистов, что положительно повлияет на рынок труда. Такой экономический рост в стране увеличит доходы в федеральный бюджет и повысит качество жизни россиян», — объяснил Масленников.
