Что надеть в Новый год, чтобы привлечь удачу: советы мастера фэн-шуй

Выбор наряда на Новый год — не просто вопрос эстетики, а способ направить в вашу сторону удачу и богатство. Для этого нужно правильно подобрать цвета платьев или костюмов. Как одеться в новогоднюю ночь 2026 года URA.RU рассказала мастер фэн-шуй и тета-хилинга, специалист по трансформации сознания и позитивной психологии Наталья Правдина.

В каком цвете встречать 2026 год

Мастер фэн-шуй Наталья Правдина советует использовать в новогодних нарядах голубой, синий и бирюзовый. По ее словам, это гармонизирует ваше состояние. Также можно надевать одежду черного цвета или использовать цвета дерева: зеленый и коричневый. При этом красный цвет эксперт советует не использовать.

«Лучше добавить для гармонии цвет воды. А вот от красного лучше отказаться. Поскольку в 2026 году и так очень много огня, не рекомендую встречать Новый год в одежде красного цвета», — уточнила специалист.

Какой цвет счастливый в 2026 году

Наталья Правдина рассказала, что для поддержания энергетики праздника и процветания следует обратить внимание на золотой и оранжевый цвета. Также лучше в новогоднюю ночь рядом поставить символы удачи — монеты, мандарины и фигурки лошади.

Эксперт рекомендует приобрести статуэтки «дерево желаний» или «бог богатства», которые, согласно фэн-шуй, могут привлечь к владельцу счастливую любовь, финансовое благополучие и крепкое здоровье. Все это поможет создать атмосферу радости и удачи.

Каким ожидается год Огненной Лошади

Мастер фэн-шуй отмечает, что в китайской астрологии элемент огня характеризуется такими качествами, как динамичность, непредсказуемость, яркость, энергия и импульсивность. В связи с этим год Огненной Лошади предвещает время преобразований, высокой активности, реализации масштабных начинаний, путешествий и возникновения инновационных проектов и концепций.

По словам эксперта, этот период будет способствовать проявлению решимости и готовности к рискованным шагам. «Можно ожидать очень резких изменений в личных отношениях, в бизнесе и в политических событиях. Также это год коммуникации, активного общения, поездок, контактов с новыми людьми, появления новых идей», — рассказывает мастер фэн-шуй.

Эксперт отмечает, что в этом году также возможны перегрузки, переутомление, импульсивность, нервозность, конфликты, поэтому необходимо научиться управлять своими эмоциями.