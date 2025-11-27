«Банит всех подряд»: свердловский мэр стал жертвой хакеров

Евгений Писцов заявил, что всегда готов к открытому диалогу с населением Фото: Илья Московец © URA.RU

В Березовском (Свердловская область) разгорелся конфликт вокруг официального telegram-канала главы городского округа Евгения Писцова из-за хакеров. Местные жители пожаловались, что их комментарии массово удаляют, а аккаунты блокируют после публикации.

Мэр объяснил блокировки необходимостью противодействия организованной атаке. «В канале была зафиксирована активность ботов, которые в течение нескольких минут начали массово размещать сообщения с неизвестных аккаунтов. Заказчик атаки предварительно установлен, а блокировка <...> была вынужденной мерой для предотвращения спама и возможного взлома», — написал Евгений Писцов в мессенджере.