«Банит всех подряд»: свердловский мэр стал жертвой хакеров
Евгений Писцов заявил, что всегда готов к открытому диалогу с населением
В Березовском (Свердловская область) разгорелся конфликт вокруг официального telegram-канала главы городского округа Евгения Писцова из-за хакеров. Местные жители пожаловались, что их комментарии массово удаляют, а аккаунты блокируют после публикации.
Мэр объяснил блокировки необходимостью противодействия организованной атаке. «В канале была зафиксирована активность ботов, которые в течение нескольких минут начали массово размещать сообщения с неизвестных аккаунтов. Заказчик атаки предварительно установлен, а блокировка <...> была вынужденной мерой для предотвращения спама и возможного взлома», — написал Евгений Писцов в мессенджере.
Градоначальник также напомнил жителям о других каналах для обратной связи: сообщениях в социальных сетях, официальном сайте и личных приемах. Писцов заверил, что всегда открыт для конструктивного диалога.
