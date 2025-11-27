У Екатеринбурга появилось еще два побратима в Китае

Екатеринбург укрепляет международное партнерство Фото: Илья Московец © URA.RU

Екатеринбург установил дружеские отношения с китайскими городами Далянь и Чунцин. Соглашения были подписаны 27 ноября на форуме «Города России». URA.RU подробно освещало масштабное событие в своей онлайн-трансляции. От Екатеринбурга документ утвердил градоначальник Алексей Орлов, от Даляня — член постоянного комитета Компартии Китая Лэн Сюэфэн, от Чунцина — глава администрации городского района Дадукоу Чжан Тао.

Цель соглашений — развитие и укрепление сотрудничества между городами в различных сферах. «Стороны собираются развивать и укреплять сотрудничество в сферах экономики, образования, культуры, логистики, туризма, спорта и в иных областях, представляющих взаимный интерес», — следует из контекста подписанных документов. Установление дружеских отношений с крупными китайскими городами должно открыть новые возможности для экономического и культурного развития Екатеринбурга, а также способствовать обмену опытом и знаниями в различных областях.

Сотрудничество охватит широкий спектр проектов — от образовательных программ и культурных обменов до совместных предприятий и логистических инициатив. Ожидается, что взаимодействие с Далянем и Чунцинем будет способствовать развитию международных связей Екатеринбурга и укреплению позиций города на международной арене.

Продолжение после рекламы