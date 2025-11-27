Логотип РИА URA.RU
Умер заслуженный тренер России Дмитрий Шалагин

27 ноября 2025 в 22:35
Дмитрий Шалагин долгое время боролся с тяжелым заболеванием.

Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Умер заслуженный тренер России по плаванию Дмитрий Шалагин. Об этом сообщила пресс-служба Федерации водных видов спорта России.

«Ушел из жизни заслуженный тренер России Дмитрий Шалагин. В числе его воспитанников: Надежда Чемезова, Наталья Шалагина, Дарья Устинова, Анастасия Кирпичникова, Валерия Саламатина и Дарья Ступина. Выражаем искренние соболезнования коллегам, друзьям, родным и близким», — опубликовали в telegram-канале Федерации.

По данным СМИ, Дмитрию Шалагину был 61 год. Тренер долгое время боролся с тяжелым заболеванием.

