Умер заслуженный тренер России Дмитрий Шалагин
Дмитрий Шалагин долгое время боролся с тяжелым заболеванием
Фото: Александр Кулаковский © URA.RU
Умер заслуженный тренер России по плаванию Дмитрий Шалагин. Об этом сообщила пресс-служба Федерации водных видов спорта России.
«Ушел из жизни заслуженный тренер России Дмитрий Шалагин. В числе его воспитанников: Надежда Чемезова, Наталья Шалагина, Дарья Устинова, Анастасия Кирпичникова, Валерия Саламатина и Дарья Ступина. Выражаем искренние соболезнования коллегам, друзьям, родным и близким», — опубликовали в telegram-канале Федерации.
По данным СМИ, Дмитрию Шалагину был 61 год. Тренер долгое время боролся с тяжелым заболеванием.
